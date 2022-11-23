Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu “2022 Başkanlar Kurulu Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenlendi. Seminerde, mobilya sektörünün durumu ve gelecek vizyonu ele alındı. Federasyon Başkanı Taklacı, “Büyük bir aileyiz çalışmalar yaparak sorunları çözeceğiz" dedi.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) tarafından düzenlenen 2022 Başkanlar Kurulu Hizmet İçi Eğitim Semineri’nde, 18 milyar dolar büyüklüğe sahip mobilya ve ağaç sektörlerinin Türkiye ekonomisine katkıları ve geleceğe ilişkin vizyonları ele alındı. Seminerde konuşan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Her bölgenin kendine has sorunları var. Bu sorunlar çalışmalarımızla bir an önce çözülecek. Biz sizler için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Biz birbirimizle bir aile olarak bir arada olup güçlü bir şekilde işlerimize devam edeceğiz. Biz federasyon olarak sesimiz gür çıkacak sizlerin haklarınızı savunacağız” dedi.



YATIRIMLAR BÜYÜMEYİ SAĞLIYOR

2022 Başkanlar Kurulu Hizmet İçi Eğitim Semineri’nde konuşma yapan Federasyon Başkanı Taklacı, ayrıca şu noktalara değindi: “Sizlerle bu programı yapmak onu ve gurur veriyor. Sizler esnaf ve sanatkârlarsınız Türkiye’nin tozunu yutan emekçi inşalarsınız. Biz gücümüzün yettiği kadarını sizler için yapmaya çalışıyoruz. Bize destek veren Kastamonu ailesine teşekkür ederim. Biz federasyon olarak üyelerimiz için çalışıyoruz. Üyelerimizin işlerini geliştirmek adına yetkili merciler ile aralarında köprü olarak onların işlerini ve ticaretlerini geliştirmesini istiyoruz. Devletimizin esnafımıza verdiği desteklerden memnunuz bu destekler ve artan üretim Türkiye’mizin büyümesini sağlıyor. Seminerimize katıldığınız için teşekkür ederi. Tek tek çalışmalar yaparak bütün bölgelerimizin sorunlarını çözeceğiz” ifadelerini kullandı.



MDF ÜRETİMİNDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, ağaç ürünleri ve mobilya sektörlerinin birbiriyle uyumlu ve beraber çalışmasının önemine dikkat çekti. Yıldız, “Sektörümüzün dünya sıralamasındaki yeri ülkemiz için gurur kaynağıdır. Dünya pazarında MDF üretiminde ikinci, laminat parke üretiminde üçüncü, yonga levha üretiminde dördüncü sıradayız” dedi.



1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Mobilya ve ağaç sektörlerinin 18 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğunu hatırlatan Yıldız, her iki sektörün 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek cari açığa olumlu katkı verdiğini ve 1 milyon kişiye istihdam sağladığını söyledi. Yıldız, “Yılda 13 milyon metreküp üretim kapasitesi ile dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Türkiye ağaç bazlı levha sektörü, mobilya sektörü ile birlikte ülkemizde cari fazla veren nadir sektörlerden biri. MDF ve yonga levhada dünya üretiminin yüzde 5’ini, laminat parkede ise yüzde 10’nunu üretiyoruz. Sektörümüzün yerli ve milli özelliği ile mobilya sektörünün rekabet gücünün artmasına doğrudan katkı sağlıyoruz.”



Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkan Yardımcısı Reşat Benli, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanları Canan Yıldız, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ve Nazan Zer Irak’ın yanı sıra Türkiye genelinde 148 odanın başkanları, başkan vekilleri ve bağlı meslek odalarının yönetim kurulu üyelerinin katıldı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-