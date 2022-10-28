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2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları, en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri, anlamlı Cumhuriyet Bayramı sözleri

Vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler ve mesajlar arıyor. İşte sizin için derlediğimiz 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları, en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri, anlamlı Cumhuriyet Bayramı sözleri:
2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları, en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri, anlamlı Cumhuriyet Bayramı sözleri

Her yıl olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı’nda da Cumhuriyet Bayramı konulu şiirler, mesajlar ve sözler büyük rağbet görüyor. İşte sizler için hazırladığımız 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları, en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri, anlamlı Cumhuriyet Bayramı sözleri:

 CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2022 

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu 29 Ekimler.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır..

Cefakâr bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 

Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir Atam. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç, gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle… "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun!"

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 ANLAMLI CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ 

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyeti’mizi korumak ve yaşatmakla olur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun!

Bir ulusun onuru, namusu, insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

Cumhuriyet değerlerini sonuna dek savunacağıma söz veriyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum…

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Ülkemizin doğum gününü kutlamak ve bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir…

Bugün her yer kırmızı beyaz olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

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 EN GÜZEL CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ 

CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın,
Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet. (B. Kemal ÇAĞLAR)

ATATÜRK’ÜN İZİNDE 

Cumhuriyetle gelen,
Günlerle güldük
Atatürk’ün izinde,
Mutluluğa yürüdük

Cumhuriyeti seven,
Her Türk’ü övdük
Atatürk’ün izinde,
Bir çığ gibi büyüdük. (BİRKAN SOYLU)

29 EKİM

En güzel günümüzdür, 
Demokrasi ürünüdür, 
Atatürk'ün eseridir, 
Yirmi Dokuz Ekimler. 

Vatandaşın hür sesi, 
Vatanımın neşesi, 
Kucaklıyor herkesi, 
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu, 
Türk'ün sesi duyuldu, 
Törenlerle kutlandı, 
Yirmi Dokuz Ekimler.  (Fethi BOLAYIR)

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