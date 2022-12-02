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2022 FİFA Dünya Kupası’nda son 16 turuna hangi takımlar kaldı? Son 16 turu ilk maçı ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak?

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda ilk aşamada 32 takım karşı karşıya geldi. Peki, 2022 FİFA Dünya Kupası’nda son 16 turuna hangi takımlar kaldı? Son 16 turu ilk maçı ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak?
2022 FİFA Dünya Kupası’nda son 16 turuna hangi takımlar kaldı? Son 16 turu ilk maçı ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak?

2022 Dünya kupasında grup aşamaları sona erdi. 32 takımın 8 adet gruba yerleştirildiği sistemde her gruptan 2 takım çıktı 2 takım ise elendi.3 Aralık ve 6 Aralık tarihleri arasında son 16 turu karşılaşmaları gerçekleşecek. Peki, 2022 FİFA Dünya Kupası’nda hangi takımlar son 16 turuna kaldı? Son 16 turu ilk maçı ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak? İşte cevapları.

 FİFA DÜNYA KUPASI’NDA SON 16 TURUNA HANGİ TAKIMLAR KALDI? 

Dünya kupasında grup aşamaları sona ererken A grubunda Hollanda lider Senegal ise ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı. B grubunda ise İran ve Galler’i eleyen İngiltere ve ABD son 16 turuna kalmaya hak kazandı. İngiltere lider ABD ise ikinci olarak grup aşamasını tamamladı. C grubunda ilk maçında Suudi Arabistan’a yenilen Arjantin kötü başlamasına rağmen grubu lider bitirmeyi başardı. C grubunda son 16 turuna kalan Arjantin’e Polonya eşlik etti. D grubu mücadeleleri sonucu grubu averaj farkı ile lider tamamlayan Fransa ve Avustralya son 16 turuna kaldı. Japonya’nın lider İspanya’nın ise ikinci olarak bitirdiği E grubunda Almanya ve Kosta Rika elendi. F grubunda Belçika ve Kanada’yı eleyen Fas ve Hırvatistan gruptan çıktı. G grubunda Brezilya ve H grubunda ise Portekiz son 16 turuna kalmayı garantiledi. 

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 SON 16 TURUNDA HANGİ TAKIMLAR KARŞI KARŞIYA GELECEK? 

İlk maçın 3 Aralık 2022 tarihinde oynanacağı son 16 turu mücadeleleri, 6 Aralık Salı saat 22.00 oynanacak mücadele ile sona erecek. İlk mücadele Hollanda ve ABD arasında saat 18.00’da oynanacak. Ardından aynı gün Arjantin ve Avustralya saat 22.00’da karşı karşıya gelecek. 4 Aralık saat 18.00’da Fransa ve Polonya, 22.00’da İngiltere ve Senegal karşı karşıya gelecek. 5 Aralık saat 18.00 da Japonya ve Hırvatistan 6 Aralık 18.00’da ise Fas ve İspanya mücadele edecek. Kalan iki mücadeleyi isen 2 Aralık akşamı oynanacak mücadeleler belirleyecek. 

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