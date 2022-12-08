Google 2022 yılında Türkiye’de en çok aratılan kelimeleri yayınladı. Türkiye’de en 2022 yılında en çok aratılanlar merak konusu oldu. Peki, 2022 Google Türkiye’de en çok ne aratıldı, neler merak edildi?

Her sene olduğu gibi bu senede Google dünya genelinde en çok aranan kelimeleri yayınladı. Her ülkenin yıllık popüler kelimelerini yayınlayan Google’ın bu sistemi sayesinde yıl boyunca Türkiye’de en çok merak edilenleri öğrenmemizi sağlıyor. Peki, 2022 Google Türkiye’de en çok ne aratıldı, neler merak edildi?

2022 GOOGLE DÜNYADA EN ÇOK NE ARATILDI?

Google her yılın aralık ayında o yıla ait en çok aratılan kelimeleri yayınlıyor. Google’ın en çok aratılanlar sayfasından alınan bilgilere göre 2022 yılında dünyada en çok “wordle” kelimesi aratıldı . Ardından Hindistan ve İngiltere ikinci sırada gelirken, geriye kalan bölümde ise Ukrayna Savaşı ve Kraliçe Elizabeth’in ölümü en çok aratılanlar oldu. Dünyada en çok aratılan kelimeler arasına Dünya Kupası da girdi. Yılın en çok aratılan filmleri, şarkıları ve haberleri de yayınlanan bilgilerde bulunuyor. Dünyadaki en popüler arama motoru olan Google kademe kademe yayınladığı en çok arananlar bölümüne Türkiye’de aratılan kelimeleri de ekledi.

2022 GOOGLE TÜRKİYE’DE EN ÇOK NE ARATILDI?

Türkiye’de en çok aratılan kelimeler dünyaya oranla oldukça fark gösteriyor. Dolar/TL ülkemizde en çok aratılan kelime olurken “Bayram tatili kaç gün” ise ikinci sırada yer aldı. Bu aramaları takiben ‘ÖBA’, ‘Bergen’, ‘kedi’, ‘Ukrayna’ ve ‘TOKİ başvurusu’ aratıldı. Google popüler aramalarına bakıldığında ünlü isimler, vefat eden isimler ve rüya anlamları insanlarımız tarafından oldukça merak ediliyor. Bunların yanı sıra ülkemizde en çok aratılanlar arsında “nasıl olunur” kısmı da bulunuyor. Bu bölümün başında ‘Özel güvenlik nasıl olunur’ yer alıyor. Ardından ‘rüzgar türbinin servis teknisyeni’ ve ‘büyükelçi’ nasıl olunur terimleri takip ediyor.

www.gazeteilksayfa.com