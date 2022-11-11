Geçtiğimiz hafta açıklanan KPSS Ön Lisans sonuçları ardından branş sıralaması da açıklandı. Peki, 2022 KPSS Ön Lisans branş sıralaması nedir, nerden öğrenilir?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçlarının ardından adaylar branş sıralamalarını merak etmeye başladı. Peki, 2022 KPSS Ön Lisans branş sıralaması nedir, nerden öğrenilir?

2022 KPSS BRANŞ SIRALAMASI NERDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sınavına giren adaylar branş bazında sıralamalarını merak ediyor. ÖSYM’nin internet sitesine T.C. kimlik numaramız ve ÖSYM şifremiz ile giriş yaptıktan sonra branş bazında sıralamalarınızı öğrenebilirsiniz.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR, YAPILMA AMACI NE?

Branş bazında sıralama işlemlerinin asıl amacı, adayların kendi başarı düzeylerini görebilmeleri ve değerlendirebilmeleri. Adaylar, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında, kendi başarı durumlarını muhakeme etme fırsatı buluyor. Branş bazında sıralama işlemi kesinlikle yerleştirme işlemlerine bir etkide bulunmuyor. Branş sıralaması tamamen adayların bilgilenmesi amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Branş Bazında yapılan sıralamalarda mezuniyet durumu alanı hem “Mezun” hem de “Okuyor” olan adayları dahil ediyor. ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutuluyor.

ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.

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