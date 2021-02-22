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2022 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihlere geliyor? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman? İnsanlar şimdiden merak ediyor. Sizler için araştırdık. İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi ve 2022 Kurban Bayramı tarihi...
2022 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

2022 yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihlere geliyor? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Dini Bayramlar ne zaman? diye İnsanlar şimdiden merak ediyor. Sizler için araştırdık. İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi ve 2022 Kurban Bayramı tarihi...

11 ayın sultanı olarak bilinen, bin aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, dua kapılarının açıldığı 2022 Ramazan ayı şimdiden insanları heyecanlandırmaya başladı. Bu heyecanın ardından yaklaşacak olan 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2022 dini tatil takvimi..

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2022 Ramazan Bayramı Arefe    Miladi Takvime göre 1 Mayıs 2022 Pazar

                                                      Hicri Takvime göre 30 RAMAZAN 1443

2022 Ramazan Bayramı 1. Gün  Miladi Takvime göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi

                                                      Hicri Takvime göre 1 ŞEVVAL 1443

2022 Ramazan Bayramı 2. Gün  Miladi Takvime göre 3 Mayıs 2022 Salı

                                                      Hicri Takvime göre 2 ŞEVVAL 1443

2022 Ramazan Bayramı 3. Gün  Miladi Takvime göre 4 Mayıs 2022 Çarşamba

                                                      Hicri Takvime göre 3 ŞEVVAL 1443

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2022 Kurban Bayramı Arefe     Miladi Takvime göre 8 Temmuz 2022 Cuma

                                                    Hicri Takvime göre 9 ZİLHİCCE 1443

2022 Kurban Bayramı 1. Gün   Miladi Takvime göre 9 Temmuz 2022 Cumartesi

                                                    Hicri Takvime göre 10 ZİLHİCCE 1443

2022 Kurban Bayramı 2. Gün   Miladi Takvime göre 10 Temmuz 2022 Pazar

                                                    Hicri Takvime göre 11 ZİLHİCCE 1443

2022 Kurban Bayramı 3. Gün   Miladi Takvime göre 11 Temmuz 2022 Pazartesi

                                                    Hicri Takvime göre 12 ZİLHİCCE 1443

2022 Kurban Bayramı 4. Gün   Miladi Takvime göre 12 Temmuz 2022 Salı

                                                    Hicri Takvime göre 13 ZİLHİCCE 1443

 

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