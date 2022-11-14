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2022 Uzman öğretmenlik sınav tarihi ne zaman, saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman?

Adaylar uzman öğretmenlik sınav tarihini giriş belgelerini merak ediyor. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik sınav tarihi ne zaman, saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman?
2022 Uzman öğretmenlik sınav tarihi ne zaman, saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınavına girecek adaylar sınav tarihleri ile ilgili bilgi almak istiyor. Konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik sınav tarihi ne zaman, saat kaçta? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman? İşte tüm detaylar:

 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR, NEREDEN ULAŞIRIM? 

Uzman Öğretmenlik Sınav giriş belgeleri 14 Kasım 2022 yani bugün açıklanacak. Sınav giriş yerlerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden erişim sağlanacak.

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 2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHİ VE SAATİ 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu kılavuza göre Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım günü yapılacak. Sınav saat 10.00’ da başlayacak. Sınav 100 sorudan oluşacak.

 2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI 

19 Kasım günü yapılacak olan Uzman öğretmenlik sınavının sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Vatandaşlar sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinden ulaşabilecek. Sınavın soru ve cevapları ise sınav günü yayınlanacak. Cevaplara da Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinden erişilecek.

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