2022'de köpek saldırıları sonucu 7'si çocuk 27 kişi hayatını kaybetti

Sokak köpeklerinin saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Mazlumder adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı rapora göre, köpek saldırıları sonucu 2022’de 7'si çocuk 27 kişi hayatını kaybetti.

Sokak köpeklerinin saldırılarında yaşanan artış, belediyelerin kısırlaştırma ve barınaklara yerleştirme çalışmalarını artırması gerektiğini ortaya koydu. Özellikle kış aylarında görülen sokak köpeklerinin saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Mazlumder adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı rapora göre, köpek saldırıları sonucu 2022’de 7'si çocuk 27 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de sokak köpeklerinin yani sahipsiz köpek sayısı, 2022'de kaç köpek saldırısı yaşandığı, köpek saldırıları sonucu kaç kişinin hayatını kaybettiği konularında çarpıcı verilerin yer aldığı raporun detayları şöyle:

BÜYÜYEN BİR SORUN HALİNE GELDİLER

AA’nın geçtiği haberde, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (Mazlumder) Konya Şubesi tarafından hazırlanan “Sahipsiz Başıboş Köpekler Raporu”nda, son zamanda artan saldırıların, kuduz vakası ve buna bağlı hastalıkların kayıplara neden olduğunun belirtildiği kaydedildi. Raporda, sahipsiz köpeklerin son yıllarda popülasyonun kontrol edilememesi nedeniyle Türkiye'de giderek büyüyen bir sorun haline geldiği bildirildi.

SAHİPSİZ KÖPEK SAYISI 10 MİLYONUN ÜZERİNDE

Raporda, Türkiye’deki sahipsiz köpek sayısı da ifade edildi. Sahipsiz köpeklerin çevre, toplum sağlığı ve can güvenliğini tehdit ettiği vurgulanan raporda şöyle denildi: "2022 yılı itibarıyla Türkiye'de sahipsiz köpek sayısının 10 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altında tutulmaması ve sonucunda popülasyonun kontrolsüz şekilde büyümesi çeşitli riskler doğurmaktadır. En önemli risk, habitatta sahipsiz sayısının artması sonucunda orada yaşayan insanların vücut bütünlüğünün tehlikeye girmesidir."

İNSAN YAŞAM VE SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Saldırgan sahipsiz köpekler sebebiyle yaşanan hak ihlallerine atıfta bulunan raporda, Kayseri, Karaman, Eskişehir, Adana, Şanlıurfa, Ağrı, Aydın ve Gaziantep'te köpek saldırısı vakasıyla yaşanan ölümler hatırlatıldı. Sahipsiz köpeklerin yetersiz aşılama ve bakımsızlıktan ötürü toplum sağlığının tehdit edildiği, başıboş köpeklerin zoonotik hastalıklar açısından da insan yaşamını ve sağlığını tehdit eder duruma geldiği kaydedildi.

"11 AYDA 7'Sİ ÇOCUK 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

Peki Türkiye’de köpek saldırıları sonucu hayatını kaybeden insan sayısı kaç ? Raporda bu konuda da çok çarpıcı bilgiler yer aldı. Sahipsiz köpeklerin, yaşama hakkından, temiz bir çevre hakkına, sağlıklı yaşama hakkından çocukların ve engellilerin haklarına kadar pek çok hak konusunda ihlale yol açtığının ifade edildiği raporda “Birçok vakayı olay listesine eklemek mümkündür. Sadece 2022 yılı başından kasım ayına kadar 7'si çocuk 27 kişi hayatını kaybetmiştir. Resmi kurumların bu konuda bir rapor tutmaması, medyaya yansıyanlar dışında ölüm ve yaralanmaların net sayıyla ifade edilememesi, sahipsiz köpeklerin sebep olduğu trafik kazası, kalp krizi, beyin kanaması gibi ölümlerde sebep olarak köpeklerin gösterilmemesi net sayıya ulaşılmasını engellemektedir" denildi.

SORUN BİLİMSEL OLARAK DA ELE ALINSIN

Sokak köpekleri raporunda dernek bu konudaki görüşlerini ise şöyle ortaya koydu: "Konu tartışılırken popülist söylemlerden ve kasıtlı propagandalardan uzaklaşılmalı, toplum barınakta başına kürekle vurularak öldürülen köpek görüntüleri ile kuduz olup hayatını kaybeden insan canı arasında bırakılmamalıdır. Sorun toplumsal ve bilimsel tartışmalarla ele alınmalı, bütün tarafların üzerinde uzlaştığı düzenlemeler ve uygulamalar geliştirilmeli ve daha fazla mağduriyet yaşanmadan çözüm için acilen harekete geçilmelidir…"