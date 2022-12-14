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2023 Askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı tecil hakkını kullanabilir mi?

1 Ocak 2023 itibariyle askerlik çağına gelmiş ve erteleme hakları bulunmayanların başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, 2023 Askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı tecil hakkını kullanabilir mi?
2023 Askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı tecil hakkını kullanabilir mi?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla askerlik çağına gelen ve yoklamalarını yaptırmayan kişilerin idari para cezası ödeyecekleri bildirildi. Peki, 2023 Askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı tecil hakkını kullanabilir mi? İşte tüm detaylar:

ASKERLİK YOKLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Asker adayları başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyor. Adayların yoklama başvurusu yapmak için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra aram yerine Milli Savunma Bakanlığı yazmaları gerekiyor. Daha sonra ekranda çıkan ‘Asal Yoklama Başvurusu’na tıklayarak adaylar başvurularını yapabiliyor. Bu ekrandaki bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor.

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2023 YOKLAMA KAÇAKLIĞININ CEZASI NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla yoklama kaçağı olan kişilerin günlük cezaları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre yoklama kaçağı olan kişiler kendi rızası ile gittiği taktirde kaçak sayıldığı gün başına 5 Türk Lirası idari para cezası ödeyecek. Teslim olmayıp inzibatlar tarafından yakalan kişiler ise kaçak sayıldığı gün başına 10 Türk Lirası idari para cezası ödeyecek.

YOKLAMA KAÇAĞI TECİL HAKKINI KULLANABİLİR Mİ?

Yoklama kaçağı görünen kişiler askerlik şubelerine giderse para cezalarını ödemekle yükümlüdürler. Ödeme yaptıktan sonra tecil hakları varsa kullanabilirler.

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