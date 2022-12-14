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2023 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? Burs zammı açıklandı

12 Aralık’ta yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan Üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi. KYK burs ve kredi ücretleri zamlandı. Peki, 2023 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu?
2023 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? Burs zammı açıklandı

Kabine toplantısı sonrası basına açıklaması yapan Erdoğan KYK burs ücretlerini açıkladı. Müjdeyi duyan gençler KYK burs ve kredi ücretlerini araştırıyor. Peki, 2023 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu?

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KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU

Açıklamaya göre 2023 Lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ücretleri zamlandı. Bilindiği üzere KYK burs ücretlerinde her sene artışlar oluyor. Bu yılda üniversitelilerin yüzünü güldürecek haberler kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarla geldi. KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? İşte KYK burslarının zamlı halleri:

2023 KYK Lisans Bursu 850 tl’den 1250 tl’ye

2023 Yüksek Lisans Bursu 1700 tl’den 2500 tl’ye

2023 Doktora Bursu ise 2 bin 550 tl’den 3 bin 750 tl’ye yükseltildi.

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