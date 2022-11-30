Yeni yıla girmemize bir ay kala gözler Ramazan Ayı’nın ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 dini günler ne zaman?

Tüm Müslümanların merakla ve heyecanla beklediği 11 Ay’ın sultanı yaklaştı. Her yıl olduğu gibi bu yılda da Müslümanlar ibadetlerini yerine getirip oruçlarını tutmayı bekliyor. İslam Âlemi Ramazan günlerini merakla bekliyor. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 dini günler ne zaman?

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet işlerinin açıklamış olduğu 2023 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. 1 ay boyunca oruç tutacak olan Müslümanlar 17 Nisan Pazartesi günü Kadir gecesini yaşayacak. 2023 Ramazan ayımızda 20 Nisan günü arife gününe denk geliyor. Oruçlarını son kez tutacak olan vatandaşlar 21 Nisan 2023 ile 23 Nisan 2023 günleri arasında da Ramazan Bayramları’nı yaşayacaklar.

2023 DİNİ GÜNLER NE ZAMAN?

Üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlıyor. 26 Ocak Perşembe günü Regaip, 17 Şubat Cuma günü Miraç, 6 Mart Pazartesi günü ise Berat Kandilleri olacak. 23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayı 20 Nisan’da son bulurken, 17 Nisan’da Kadir gecesi oluyor. 20 Nisan arife gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz cumartesi günü son buluyor.

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