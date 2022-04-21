  • BIST 2.553,00
  • Altın 918.457
  • Dolar 14.6791
  • Euro 16.0303
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

22 Nisan 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!

22 Nisan 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı mı? 22 Nisan 2022 Hutbesi nedir? 22 Nisan 2022 Hutbesi'nin konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Nisan 2022 Türkiye Geneli Cuma Hutbesi:
22 Nisan 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Nisan Cuma Hutbesi yayımlandı mı? diye merak ediliyor. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye Geneli Cuma Hutbesi, tüm yurttaki camilerde imamlar tarafından cemaate okunarak tebliğ ediliyor. 22 Nisan Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?

22 Nisan 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!

LEYLETÜ’L-KADR: İLAHİ LÜTUF VE İKRAM GECESİ

Muhterem Müslümanlar!
Hutbemin başında okuduğum Kadir suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz, Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

Okuduğum hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.”

Aziz Müminler!
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerif’in son günlerindeyiz. Bu müstesna günler, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde barındıran günlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde “Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın!” buyurmuştur.

Kadir gecesi, rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı, inanan gönüllerin sevgi ve merhametle coştuğu mübarek bir gecedir. Kadir gecesi, unuttuğumuz değerleri hatırlatan, körelen vicdanlarımıza hayat sunan eşsiz bir gecedir. Allah Resûlü (s.a.s) bu gece hakkında ümmetini şöyle uyarmıştır: “Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.

Kıymetli Müslümanlar!
Kadir gecesini kıymetli kılan, o gece indirilen Kur’an-ı Kerim’dir. O Kur’an ki Rabbimiz tarafından gönderildiğine asla şüphe olmayan Kelâmullah’tır. Okunması ibadet olan Zikir’dir. Hak ile batılı, iyi ile kötüyü, eğriyle doğruyu birbirinden ayıran Furkan’dır. İlahi hitap ve ikazın bütün incelikleriyle anlatıldığı Hikmet’tir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hidayet yolunu apaçık gösteren Mübin’dir. Buyruklarını düstur edinenleri, ömrünü Kur’an’ın yolunda
geçirenleri iki cihanda yücelten Aziz’dir.

Değerli Müminler!
Ramazanın son günleri aynı zamanda itikâf zamanıdır. Nitekim Peygamberimiz, Ramazanın son on gününde itikâfa girmiştir. İtikâf, müminin dünyevi şeylerden uzaklaşarak kulluk bilincini tazelemesidir. Gece gündüz ibadet ve tefekkürle, hamd ve şükürle, tövbe ve istiğfarla meşgul olmasıdır. Bu sayede bizler kendimizle yüzleşme imkânı buluruz. Dünya meşgalesi içinde unuttuğumuz sorumluluklarımızı, akıbetimizi ve ahiretimizi yeniden hatırlarız.

Aziz Müslümanlar!
İçinde bulunduğumuz Ramazanın bu son günlerini ve Kadir gecesini ilahi bir lütuf ve ikram olarak görelim. Zihnimizi ve gönlümüzü Kur’an’a bağlayalım. Onu daha çok okuyalım, anlayalım, yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Hatalarımızdan, günahlarımızdan pişman olup vazgeçelim. Ömrümüzün tamamını bereketlendirmek için her gecenin kadrini bilelim, her nimetin şükrünü eda edelim. Böylelikle Rabbimizin mümin kullarına vadettiği Firdevs cennetine varis olalım. Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu duasıyla bitiriyorum: “Allah’ım! Sen affedicisin, ikram sahibisin,
affetmeyi seversin, beni de affet.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rachel Corrie: Adanmışlık21 Nisan 2022 Perşembe 04:04
  • TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Gençer, "Tohumda kendi kendimize yetiyoruz”21 Nisan 2022 Perşembe 03:03
  • Tarımın Beklenen Sonu21 Nisan 2022 Perşembe 02:02
  • Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar Ankara’dan tepki20 Nisan 2022 Çarşamba 05:05
  • Çankırı İşadamları Derneği, Keçiören'de iftar programı düzenledi20 Nisan 2022 Çarşamba 03:03
  • Parkta Tekel Bayi!20 Nisan 2022 Çarşamba 02:02
  • İnşaat Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Aydın, "Sakat/sağlam müteahhit benzetmesi de ortadan kalkacak"20 Nisan 2022 Çarşamba 01:01
  • 17 yaşındaki Muay thai sporcusu Yiğit Recep Çakır'ın hedefi birincilik19 Nisan 2022 Salı 05:05
  • Şehit Cahar Dudayev’in Türk Milletine Mektubu19 Nisan 2022 Salı 04:04
  • Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği'nden anlamlı iftar programı19 Nisan 2022 Salı 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti