24’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na 130 sporcu ile katılacak

TİESF Başkanı Kerim Vural, Brezilya’da gerçekleştirilecek 24’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na 13 branşta 130 sporcu ile katılacaklarını belirterek, “Hedefimiz çok sayıda madalya kazanmak." dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Brezilya’da gerçekleştirilecek 24’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Başkent’te bir otelde bir araya geldi.

İlk kafileyi dün gönderdiklerini açıklayan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, “Federasyonumuz 24 spor branşı, 800'e yakın kulübü, 20 bin civarı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük spor oluşumu. Olimpiyatlardan çok sayıda madalyayla dönmeyi hedefliyoruz. Amacımız işitme engelli vatandaşlarımızı spora kazandırmak, hayatlarına ışık olmak, sessizliklerini madalya ve kupalarla alınan başarılarla sese dönüştürmek” dedi.

HEDEF; ÇOK SAYIDA MADALYA

TİESF, 24’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ve milli takım kafilesinin marşını tanıttı. 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini belirten TİESF Başkanı Kerim Vural olimpiyat oyunlarından çok sayıda madalyayla dönmeyi hedeflediklerini açıkladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPOR OLUŞUMU

Konu hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Kerim Vural, “Federasyonumuz 24 spor branşı, 800'e yakın kulübü, 20 bin civarı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük spor oluşumu. Sesimiz spor olsun diyerek devam ettiğimiz bu yolda amacımız yurdumuzun her yerinde yaşayan işitme engelli vatandaşlarımızı, kardeşimizi spora kazandırmak, hayatlarına ışık olmak, sessizliklerini madalya ve kupalarla alınan başarılarla sese dönüştürmek” dedi.

“KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİNE İNANIYORUZ”

“Biz başarılarımızı sürdürebilmek ve hem ulusal hem de uluslararası arena marka olmak için kurumsallaşmanın oldukça önemli olduğuna inanıyoruz” diyen Vural, “Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye’nin en büyük spor federasyonu olma iddiasıyla yoluna devam edecektir” diye konuştu.

13 BRANŞTA 130 SPORCU TEMSİL EDECEK

Türkiye'nin Brezilya'daki olimpiyatlarda 13 branşta 130 sporcu ile temsil edileceğini anlatan Vural, "Oradan teknik heyetle birlikte 170 kişilik bir kafile ülkemizi temsil edecek. Sonuçlar ne olursa olsun benim için her biri şampiyondur. Onlar için bir de marş hazırladık. Bu marşın yazılması ve bestelenmesinde emeği geçen Nurhan Albayrak ve Alpay Çelik'e çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ise, Türkiye’nin spor ülkesi olma yolunda son 20 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirterek, “Gerçekten dünyanın en kaliteli spor tesisleri, kampları, antrenman salonları, spor salonları ülkemizde mevcut. Kuşkusuz son yıllarda elde edilen başarılarda gerek olimpiyatlarda gerek paralimpik oyunlarda gerekse işitme engellilerde ortaya çıkan başarılarda bu tesisleşmenin etkisi oldukça büyük. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemekte. Eminim ki Brezilya’da yapılacak olimpiyatlarda bu başarılar taçlandırılacak” dedi.

Başkent’te bir otelde yapılan tanıtım gecesine; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, milli sporcular, çalıştırıcılar ve aileleri katıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA