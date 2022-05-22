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2,5 yaşındaki minik İsmail 20 gündür ilaç içemiyor!

Tüberküloz hastası 2,5 yaşındaki İsmail Keskin, kullanmak zorunda olduğu ilaca aylardır ulaşamıyor. Elindeki mevcut ilaçlarının da tükenmesi ile 20 gündür ilaç içemeyen minik İsmail'in sağlık sorunları günden güne ilerliyor. 
2,5 yaşındaki minik İsmail 20 gündür ilaç içemiyor!

Ankara'da yaşayan 3 çocuk babası Murat Keskin, tüberküloz hastası olan 2,5 yaşındaki engelli oğlu İsmail'in kullanmak zorunda olduğu ilaçları aylardır bir türlü temin edemediklerini söyledi. 

whatsapp-image-2022-05-22-at-09.49.36.jpeg"AYLARDIR TEMİN AŞAMASINDA"
Tedavide kullanılan "frisium" adlı ilacın yurt dışından özel olarak geldiğini kaydeden baba Keskin, "Oğlum tüberküloz hastası ve yurt dışından gelen ilaçlarla tedavi görmekte. Bu ilacı temin etmek için e- devlet üzerinden başvuru yapıyoruz. Geçtiğimiz Aralık 2021'de bu ilacı temin etmek için gerekli talepte bulunduk; ancak ilaca bir türlü ulaşamadık.  Bize ilacın hala temin aşamasında olduğu söyleniyor. Elimizdeki mevcut ilaçlar da bitti ve oğlum 20 gündür ilaç kullanamıyor" dedi. 

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!
Söz konusu ilacı kullanamadığından dolayı minik İsmail'in rahatsızlığının daha da arttığını ve hayatı tehlikesi olduğunu göz yaşlarıyla anlatan baba Murat Keskin,  şunları söyledi: "Oğlum yürüyemiyor, konuşamıyor. Elimizdeki ilaçlar da bitti ve 20 gündür ilaç alamıyor. Şu an sağlık durumu çok kötü. Sürekli uyutmak zorunda kalıyoruz. İlacı kullanmadığı takdirde sağlığının daha da kötüye gitmesinden korkuyoruz. Oğlumun hayatı tehlikesi var. Birisi bizim sesimizi duysun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'dan ilaç temini konusunda destek istiyoruz."  

İLACIN TEMİNİ BEKLENİYOR 
Söz konusu ilacın fiyatıyla ve kendilerinin temin etme aşamasıyla ilgili bilgi veren bana Keskin, "İlaç 33 Euro'dan satılıyor, biz bir paket ilaca 135 TL ödüyoruz, geri kalan kısmı SGK karşılıyor. E- devlet üzerinden ilaç talebinde bulunuyoruz. Eczanelerde olmayan bu ilacı Türkiye'deki yurt dışı ilaç birimleri var oraya giderek alıyoruz. Yaklaşık 6 aydır ilacın temin aşamasında olduğunu belirtiyorlar. Bir an önce ilaca kavuşmak istiyoruz. Şu an çok mağduruz, çocuğumuzu kaybetme riskimiz var. İlaçları kullanamadığından dolayı çok kötü. Yemesi, içmesi kesildi ilacı kullanmadığı için. İlacı kullandığında bu kadar olmuyordu" ifadelerini kullandı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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