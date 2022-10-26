29 Ekim Cumhuriyet bayramında Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs ve metro bedava mı?

Ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Peki, 29 Ekim 2022 Cumhuriyet bayramında Cumartesi günü Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim’de Ankara’da otobüs ve metro bedava mı? Tüm detaylar haberimizde.