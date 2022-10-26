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29 Ekim Cumhuriyet bayramında Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs ve metro bedava mı?

Ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Peki, 29 Ekim 2022 Cumhuriyet bayramında Cumartesi günü Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim’de Ankara’da otobüs ve metro bedava mı? Tüm detaylar haberimizde.
29 Ekim Cumhuriyet bayramında Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs ve metro bedava mı?

29 Ekim Cumartesi gününün Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle vatandaşlarda ‘29 Ekim'de Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi’ sorusu merak konusu oldu. 29 Ekim Cumartesi günü toplu taşımlarla ilgili açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet bayramında Cumartesi günü Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi, metro, otobüs bedava mı? İşte detaylar:

 29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 

29 Ekim 2022 Cumartesi günü hizmet verecek toplu taşımalarla ilgili açıklama ABB’den geldi. ABB’nin duyurusuna göre 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Ankara’da EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Yani 29 Ekim’de vatandaşlar Ankara’da toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. 

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