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3 'Yüzlük' hedef

Türkiye Tanıtma Platformu, Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefi ile yeni bir tanıtma seferberliği başlattı. TUTAP Başkanı Yıldız, “Çıtayı yükselttik. Topyekûn tanıtma seferberliği başlatıyoruz" dedi.
3 'Yüzlük' hedef

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle, 100 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefi ile yeni bir tanıtma seferberliği başlattıklarını açıkladı. Yıldız, “Ülkenin en sevilen sanatçılarının katılımları ile spot filmler hazırlayacağız. Ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlatacağız. Hedef olarak çıtayı yükselttik” dedi.

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BAŞKA BİR ÜLKEDE BÖYLE POTANSİYEL YOK

TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, 2018 yılında yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştıklarını belirterek, “2019’da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek turist sayısına (52 milyon) ve en yüksek milli gelirine (35 milyar dolar) ulaşarak, cari açığımıza büyük katkı sağladık. Ülke olarak sahip olduğumuz turizm potansiyeli ve turizm çeşitliliği dünya da başka hiçbir ülkede yok, yapmamız gereken hedef kitlelere ulaşacak doğru ve kaliteli tanıtımlar yapmak” dedi.

TANITMA SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR

Yıldız, bu yıl tanıtma seferberliği kapsamında, ülkenin en sevilen sanatçılarının katılımları ve destekleri ile birçok spot filmler hazırlayacaklarını, ulusal ve uluslararası alanda başta TV kanalları, dijital mecralar olmak üzere farklı platformlarda yayınlatacaklarını açıkladı.

KENDİ VATANDAŞIMIZA DA TANITMALIYIZ

Yıldız, yedi yıldır devam eden “Dünya Mirası Türkiye” projesi içerisinde birçok faaliyetlerde bulunduklarını, uluslararası boyutta düzenledikleri etkinliklerle çok sayıda yabancı misafirleri ağırladıklarına dikkat çekti.  Yıldız, “Ülkemizi sadece yurt dışında değil kendi insanlarımıza da tanıtmak büyük önem arz ediyor. Önce kendi ülkemizi tanıyacağız sonrasında daha etkili olarak dünya ya tanıtacağız” şeklinde konuştu.

KARAMSARLIĞA KAPILMAMALIYIZ

Yıldız, “Pandemi sonrası beklenen turist sayısı ve gelirleri 2019 rakamlarından uzak kalsa da, rehavete ve karamsarlığa kapılmadan Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında turizmde çok büyük hedeflere ulaşmak adını topyekûn bir tanıtma seferberliği başlatmalıyız.  Ülkesini seven milli değerlerimize bağlı her vatandaşımızın Türkiye’nin gönüllü kültür ve turizm elçisi olmasını istiyoruz diyerek, başlattığımız tanıtma seferberliğinin Türkiye’miz adına hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı. 
 

Emrah Özcan/ İlksayfa 

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