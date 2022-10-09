“31. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali’ne” Kırşehirlilerden yoğun ilgi

Ankara’dan yaşayan Kırşehirliler “31. Ceviz Kültür ve Sanat Festivaline” yoğun katılım sağladı. Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz, “Destekleri için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Kırşehir’de Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ile desteklenen ve Kaman Belediyesi tarafından organize edilen 31. Ceviz Kültür ve Sanat Festivaline Ankara’dan yoğun katılım sağlandı. Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz gazetemize özel yaptığı açıklamalarda, “Kaman Belediye Başkanımıza Kırşehirli Dernekler Federasyon Genel Başkanımız Hilmi Bey’e ve yönetimdeki Abdullah Çavuş kardeşimize ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra da Kaman’ımız için çalışarak hemşerilerimize vefa borcumuzu ödemeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Araz festival hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi.



“BAŞKAN KÖSE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Araz, “Mamak’ta yaşayın Kırşehirliler olarak Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’nin verdiği otobüs desteği ile festivale katılım sağladık. Mamak’tan ve Ankara’nın diğer ilçelerinden de hemşerilerimiz katılım da bulundu. Destekleri için Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkürlerimizi sunarız. Bütün üyelerimizi özellikle kadın kollarımızı festivalde buluşmasını sağladık. Dolayısıyla hem sılayı İbrahim yapmış olduk. Hem de hemşerilerimizle buluştuk. Kırşehirliler olarak festivalden dolayı mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

“KAMAN’IMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Araz; “Ülkemizde Kaman’ın ayrı bir yerinin olması özellikle yöresel ürünü olan ceviz yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekilmesinden mutlu olduk. Kurulan tesislerinde kadın girişimcilere tahsis edilmesi bizi ayrı mutlu etti. Biz tekrardan Kaman Belediye Başkanımıza Kırşehirli Dernekler Federasyon Genel Başkanımız Hilmi Bey’e ve yönetimdeki Abdullah Çavuş kardeşimize ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür ederiz. Abdullah kardeşimizin projelerinin Dünya Bankası tarafından kabul görmesi hepimizi mutlu etti. İnşallah bundan sonra da Kaman’ımız için çalışarak hemşerilerimize vefa borcumuzu ödemeye çalışacağız” şeklinde konuştu.



CEVİZİN BAŞKENTİ KAMAN

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen festivale katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider Kırşehir Kaman'ın, cevizin başkenti olduğunu söyledi. Cevize verdikleri desteği sürdüreceklerini belirten Gizligider, şunları kaydetti: "Bu yıl tarımda her anlamda bereketli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya, işlerini kolaylaştıracak hamleler yapmaya çalışıyoruz. 1 Ekim tarihiyle yeni bir sisteme geçtik. Artık e-Devlet üzerinden çiftçilerimiz çiftçi kayıt belgelerini alabilecekler. Bugün itibarıyla yaklaşık 180 bin kişi buradan işlem yapmış. Bu sayıyı inşallah daha da artıracağız. Amacımız çiftçi kardeşimiz evinde, traktörün üzerinde, tarlasında cep telefonu üzerinden uygulamaya girip işini halletsin. Devamını da hayvancılık üzerinde yapacağız” dedi.



TANITIMA KATKISI BÜYÜK

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da Kaman cevizinin hem ilin hem de ilçenin tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirterek "Kaman cevizi çok önemli ki bugün 31'inci kez festivali düzenleniyor. Ceviz bizim için çok önemli bir ürün. Sadece ceviz içi olarak değil, katma değer ürünleriyle de bunu destekleyeceğiz. Kırşehir genelinde üretilen 32 bin dekar alanın 22 bin dekarı Kaman'da mevcut. Ceviz işleme atölyesi ve yan ürünleriyle de Kaman cevizinin değerini artıracağız” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ise cevizin çok önemli bir gıda olduğunu ifade ederek "Kaman, toprağı ile cevize ayrı bir tat vermiş. Bugün ilçemizde yetişen ve 2020 yılında coğrafi işareti alan Kaman cevizi, 22 bin dekarda üretilmekte. Buna rağmen Kaman cevizi daha dalında tükenmeye başlıyor. Ceviz üretimini ve çeşitlerini arttırmak için de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, protokolün katıldığı kortej, davul zurna ve mehter takımı eşliğinde Atatürk Caddesi'nden belediye binasına kadar yürüdü. Kaman Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, kurum müdürleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA

