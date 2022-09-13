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35’incisi Gerçekleştirilen Ahilik Haftası coşkuyla kutlanıyor

Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı, Ulus’ta 35’incisi gerçekleştirilen Ahilik Haftasının açılışında “Ahilik güzel ahlakı, dürüstlüğü ve dayanışmayı öngören Türk- Müslüman örgütlenme biçimidir" dedi.
35’incisi Gerçekleştirilen Ahilik Haftası coşkuyla kutlanıyor

Bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 35. Ahilik Haftası Kutlanmaya Başladı. Ulus Atatürk Heykeli Önünde bir araya gelen vatandaşlar Ahilik Haftasını Seğmen ve Mehteran gösterileriyle coşkuyla kutladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, Ahilik Arapçada kardeşim, Türkçede ise eli açık, mert ve cömert anlamına gelmektedir. Ahilik ticarette, sanatta, meslekte güzel ahlakı, dürüstlüğü ve dayanışmayı öngören Türk- Müslüman örgütlenme biçimidir. Ahi ise eline, diline, beline sahip olan kişidir. Ahilik Bayramınızı daha doğrusu esnaf bayramımızı canı gönülden kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından yılın Ahisi seçilen esnaflar ödüllendirilirken, gelen vatandaşlara da ahi pilavı ikram edildi.

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Türk esnaf ve sanatkârları teşkilatı

Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen kutlamada açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, “35.’sini düzenlemiş olduğumuz Ahilik Haftasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahilik 13. Yüzyıldan Ahi Evran Veli Hz. Tarafından kurulmuş Türk esnaf ve sanatkârları teşkilatıdır. Ahi kelime anlamıyla Arapçada kardeşim anlamına gelen Türkçede de eli açık, mert, cömert anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

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“Türk-Müslüman örgütlenme biçimidir”

Yiğiner, “Ahilik ticarette, sanatta, meslekte güzel ahlakı, dürüstlüğü ve dayanışmayı öngören Türk- Müslüman örgütlenme biçimidir. Atalarımız Anadolu’ya yerleştiğinde, orayı yurt edindiğinde meslek ve ticaret onların ellerinde ve onlar tarafından yapılmaktaydı. Göçebe hayattan yerleşik düzene geçen Türkler mal üretecek, ürettiği malı pazarlayacak ve bir şekilde örgütlenme biçimi kuracaktı. O dönemlerde yani 13. Yüzyılda Ahi Evran esnaf örgütlenmesini yapmıştır. Tekke ve zaviyeler açarak hem mesleki eğitim hem de dini ve askeri eğitimler vermiştir” şeklinde konuştu.

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Ahi eline, diline, beline sahip olandır

“Ahi eline, diline, beline sahip olan kişidir” diyen Yiğiner, “Ahiler Moğol istilasıyla birlikte özellikle Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla Anadolu’da ciddi örgütlenmeler yapmıştır. Ankara bu anlamda önemli bir rol almıştır. Yaklaşık olarak o dönemlerde Ankara’da ahi cumhuriyeti kurulmuş ve Ankara’nın ahileri görevleri üstlenmiştir. Güvenlik sağlanmış, askeri, ticari, tedbirler alınmış ve bunların hepsi ahiler tarafından yürütülmüştür. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla birlikte Ankara Ahileri de Osmanlı Devleti’ne tabii olmuştur” dedi.

Yiğiner, 35’i düzenlenen Ahilik Haftası ile ilgili “Ahilik Bayramınızı daha doğrusu esnaf bayramımızı kutluyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diyerek sözü Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler’e bıraktı. 

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Türk kültürüne özgü birikim

Vali Yardımcısı Cihangir Güler, “35. Ahilik kutlamaları haftası kapsamında burada bulunmanızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Ahilik din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Toplumda yaşayan fertleri birbirlerine yaklaştırmak, aralarında dayanışma kurulmasını sağlamak, zengin fakir ayrımı yapmamak, alın teriyle kazanmak ahilikte bir ahlak kuralıdır. Geçmişten bugüne birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan Ahilik, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü bir birikimdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu topraklarında hayat buldu

Güler, “Bugün günümüzdeki modern yapıda ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli Ahilik teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Ahilik teşkilatının yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinen esnaf ve sanatkarlarımız ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olmuştur. Bu itibarla merkezine inanç, ahlak ve eşrefi mahlukat olan insanı yerleştiren ahilik kültürünün geçmişten geleceğe aktarılmasına vesile olan ve bugünkü organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan başta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine, Ankara Büyükşehir Belediyesine, Ankara Kulübü Derneği ve diğer paydaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Hayırlı, bereketli kazançlar temenni ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Buket Beslen\ İLKSAYFA-

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