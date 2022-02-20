  • BIST 2.032,44
  • Altın 830.508
  • Dolar 13.6186
  • Euro 15.4839
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

4 ayda en çok satılan meyve 24 bin ton ile mandalina oldu

Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre son 4 ayda en çok satılan meyve 24 bin ton ile mandalina, 21 bin tonu aşan oranla da domates oldu. 
4 ayda en çok satılan meyve 24 bin ton ile mandalina oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre; kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında Başkentliler en çok mandalina ve domates tüketti. 

emr_4465.jpg

İLK 3 SIRADA MANDALİNA PORTAKAL VE MUZ VAR
Son dört ayda meyve kategorisinde vatandaşların birinci tercihi 24 bin 877 ton ile mandalina olurken, mandalinayı 21 bin 953 ton ile portakal izledi.

Kış meyvelerinin başında gelen muz 12 bin 823 ton ise üçüncü sırada yer alırken, Başkentliler 10 bin ton da elma tüketti.

emr_4450.jpg

DOMATES’TE DE TÜKETİM 21 BİN TONU GEÇTİ
Ankaralıların aynı tarih aralığında en çok tercih ettiği ürünlerin başında 21 bin 409 ton ile domates geldi.

Domatesi 16 bin ton ile patates, 11 bin ton ile de limon izlerken Toptancı Hali verilere göre havuç da 10 bin tonun üzerinde tüketildi. 

Son 4 ayda Başkent’te tüketilen meyve ve sebze miktarları şu şekilde gerçekleşti:
-Mandalina: 24 bin 877 ton
-Portakal: 21 bin 953 ton
-Muz:12 bin 823 ton
-Elma: 10 bin 603 ton
-Armut:4 bin 302 ton
-Nar: 3 bin 913 ton
-Ayva: 3 bin 299 ton
-Greyfurt: Bin 130 ton
-Domates: 21 bin 409 ton
-Patates: 16 bin 148 ton
-Limon:11 bin 401 ton
-Havuç: 10 bin 676 ton
-Soğan (kuru): 9 bin 34 ton
-Karnabahar: 7 bin 702 ton
-Salatalık: 7 bin 319 ton
-Beyaz lahana: 5 bin 875 ton
-Ispanak: 5 bin 3 ton
-Pırasa: 4 bin 360 ton
-Turp: 4 bin 349 ton
-Biber (sivri): 3 bin 591 ton

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 20 Şubat 202220 Şubat 2022 Pazar 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 20 Şubat 2022 - ASKİ20 Şubat 2022 Pazar 10:25
  • Su Kesintisi 20 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ20 Şubat 2022 Pazar 10:24
  • Hobi bahçelerine 4 Kasım miladı19 Şubat 2022 Cumartesi 17:00
  • Marketlerde etiket oyunu gözlerden kaçmadı19 Şubat 2022 Cumartesi 05:05
  • Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı19 Şubat 2022 Cumartesi 03:03
  • Geçecek mi?19 Şubat 2022 Cumartesi 02:02
  • Çiftçilere yüzde 90 hibeyle sebze fidesi desteği veriliyor19 Şubat 2022 Cumartesi 01:01
  • Ankara Kahramankazan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri18 Şubat 2022 Cuma 14:22
  • Elektrik Kesintisi 18 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ18 Şubat 2022 Cuma 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti