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4 yıldır bekliyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Başkent’in ünlü caddelerinden Bahçelievler 7’nci Cadde’sini yayalaştırmak için referandum yapacaklarını açıklaması kararı üzerinden dört yıl geçti.
4 yıldır bekliyor

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,  2018’in Ocak ayında Başkent’in ünlü caddelerinden Bahçelievler 7’nci Cadde’nin yayalaştırılması ile ilgili referandum yapacaklarını açıklamıştı. Açıklama üzerinden dört yıl geçmesine rağmen referandumun halen neden yapılmadığı merak konusu oldu. Bölgede ikame eden vatandaşlar, dört yıldır referandum beklediklerini belirterek, Çankaya Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

“EN KISA SÜREDE” DEDİ 4 YIL GEÇTİ

Taşdelen dört yıl önce Hürriyet Gazetesi’nden Murat Yılmaz’a yaptığı açıklamada, "Bahçelievler bölgesindeki muhtarlar, dernekler, STK’lar ve esnafla görüşerek en kısa sürede sandığı kuracağız. Vatandaş yayalaştırılsın derse büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız. Çankaya olarak biz yayalaştırılmasını istiyoruz. Referandum kararı büyükşehir ile ortak çıktı. Çiğdem Mahallesi’nde daha önce bir referandum yaptık. Futbol tesisleri vardı, vatandaşa onun ne olmasını istiyorsunuz diye sormuştuk, yüzde 94 ‘Park olsun’ dedi, biz de yaptık. Burada da aynısını yapacağız" demişti.

TUNALI’YI DA İŞARET ETMİŞTİ

Taşdelen, referandumda “7’nci Cadde yayalaştırılsın mı” sorusuyla evet ve hayır seçeneklerini sunacaklarını, evet cevabı çıktığı takdirde, kararın Bestekâr ve Tunalı için de model olabileceğinin sinyalini vermişti. 

VATANDAŞ İSTEMİŞ ESNAF İTİRAZ ETMİŞTİ

Yapılan açıklamalara rağmen dört yıldır referandumun neden yapılmadığı merak konusu oldu. Kararın alındığı tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Tuna idi. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, caddenin trafiğe kapatılmasını isterken, çevre esnafı buna itiraz etmişti. 

2009’DA HAYIR ÇIKMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 2009 yılında 7’nci Cadde’nin trafiğe kapatılması ile ilgili bir referandum yaparak mahalleliye sormuştu. “Bahçelievler 7’nci Cadde’nin araç trafiğine kapatılarak, yaya bölgesi haline gelmesini ister misiniz” sorusunun yer aldığı referandumda bin 831 oy kullanırken, bin 3 kişi “kapatılmasın”, 800 kişi ise “kapatılsın” oyu vermişti. Vatandaşların tercihi üzerine 7’nci Cadde trafiğe kapatılmamıştı.

Emrah Özcan/ İlksayfa 

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