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400 yıllık tarihi Zincirli Cami’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Ulus’taki yaklaşık 400 yıllık tarihi Zincirli Cami’nde devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında, ahşap üstü kalem işçiliği ile bezenmiş caminin tavanı kalemkarlar tarafından oya gibi işleniyor.
400 yıllık tarihi Zincirli Cami’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Altındağ’daki Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan yaklaşık 400 yıllık tarihi Zincirli Cami’nde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğünün restorasyon çalışması kapsamında yeniden gün yüzüne çıkarılmaya çalışılan tarihi caminin restorasyonu, ihale sözleşme bedeli kapsamında 3 milyon 474 milyon TL harcamayla tamamlanacak. Bu yılın kasım ayında tamamlanması beklenen camide 150’ye yakın farklı meslek gruplarında işçi yoğun bir mesai içerisinde çalışıyor. 

oya-gibi-isleniyor-001.jpgDÖRDÜNCÜ KEZ RESTORE YAPILIYOR 
Dördüncü kez restore edilen tarihi camide, geçmişte bilinçsizce yapılan koruma çalışmalarının zararları titizlikle giderilmeye çalışılıyor; ahşap üstü kalem işçiliği ile bezenmiş caminin tavanı kalemkarlar tarafından oya gibi işleniyor. 17'nci yüzyılın sonlarında Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin Efendi tarafından yaptırılan Zincirli Cami’nde görevli mimar Buket Dağdeviren, caminin önünü kapatan tek katlı yapıların kaldırılarak, cephesinin açığa çıkarıldığını, minare ve cephelerde ise restore çalışmaları yapıldığını kaydetti. 

İĞNE OYASI GİBİ İŞLENİYOR
Caminin tavanındaki kalem işlerini açığa çıkarmak için yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü anlatan Dağdeviren, “400 yıllık bir caminin kalem işlerini açığa çıkarmak için kalemkarlarımız ciddi manada emek sarf ediyor. Kalemkarlarımız iğne oyası gibi işliyor. Günde 8 saat çalışıyoruz. Kalem işinde ince işçilik olduğu için işinde uzman olan az personelle işe devam etmemiz gerekiyor” dedi. 

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KASIM AYINDA YENİDEN HİZMETTE
Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu, Zincirli Cami’nde kapsamlı bir restorasyon çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu tespit ettikten sonra 2021’in mayıs ayında şantiyenin kurulduğunu söyledi. Camide restoran çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydeden Türkoğlu, “Bu yılın kasım ayı gibi camimizin restorasyonunu bitireceğiz ve eski cemaatine buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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