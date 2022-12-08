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46 kodu nedir, 46 koduyla işten çıkarma ne anlama geliyor?

Kimi iş verenlerin 46 kodunu keyfi kullandığı, bunu istismar ettiği ve bu durumun çalışanları mağdur ettiği belirtiliyor. Peki 46 kodu nedir, 46 koduyla işten çıkarma ne anlama geliyor?
46 kodu nedir, 46 koduyla işten çıkarma ne anlama geliyor?

Patronların işten çıkarmak istediği personeli için 46 kodunu keyfi olarak kullanabildiği belirtirken, bunun önüne geçilmesi isteniyor. Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, kimi iş verenlerin 46 kodunu keyfi kullandığı, bunu istismar ettiği ve bu durumun çalışanları mağdur ettiği açıkladı. Bu konuda somut bir örnek de veren Şahin, bir ayakkabı firmasının mağazasındaki 2 işçiyi istifaya zorlamak için 46 koduyla işten çıkardığını, eğer istifa dilekçesi verirlerse kodu sileceklerini belirttiklerini ileri sürdü. 

 İŞ VEREN KOD YAZAMAMALI 

Şahin, 46 kodunun işverenlerce keyfi olarak kullanabildiği iddiasını şu sözlerle  sürdürdü: "Belli bir süre var, o kodu süre içinde silebiliriz ancak istifa dilekçesi vereceksin. Bunu yönetimle ben de konuştum. Bu şantajı bir konfederasyon genel başkanına bile yapabiliyorlar. 46 kodu işveren tarafından çok rahatça kullanılabilen bir tehdit. Bu keyfi muameleye kimse bir şey demiyor. Neden iş verenler kafalarına göre kod yazabiliyor. Böyle bir kod yazılacaksa işten çıkarsın ama mahkeme kararıyla yazılsın. 46 kodu kaldırılmalı hatta iş veren kod yazamamalı. İşten çıkarsın, mahkeme sürecinde belli olsun her şey. Çalışma Bakanlığı bir an önce bu kod yazma uygulamasını kaldırmalı."

Peki 46 kodu nedir, 46 koduyla işten çıkarma ne anlama geliyor?

Bu kod “güveni kötüye kullanma, hırsızlık veya sırların ifşa edilmesi” anlamına geliyor. Tüm-İş Konfederasyonu Başkanı Şahin’in açıklamalarına göre de, 46 kodu hırsızlık anlamına geliyor ve bu kodla işten çıkarılanlar başka bir yerde iş bulamıyor.

 

 

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