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6 yaşında evlendirmeye AK Parti'den de tepki geldi: Lanetliyoruz

Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı HKG’yi 6 yaşında iken 29 yaşındaki biriyle imam nikahıyla evlendirdiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, olaya muhalefet partilerinin ardından iktidar kanadından da tepki geldi. 
6 yaşında evlendirmeye AK Parti'den de tepki geldi: Lanetliyoruz

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı HKG’yi 6 yaşında iken 29 yaşındaki biriyle imam nikahıyla evlendirdiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, olaya muhalefet partilerinin ardından iktidar kanadından da tepki geldi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur" dedi. 

AK parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ettiklerini ifade ederek  "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur" dedi. 

AK Partili Çelik, mesajında "Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olmuştur" ifadelerini kullandı. 

KİM NE DEDİ:

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz var gücümüzle adalet arayan H.K.G.'nin yanındayız. Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: 6 yaşında bir kız çocuğuna cinsel dürtüyle yaklaşmak ağır bir insanlık suçudur. Bu konu derhal aydınlatılmalı, akıllarını ve vicdanlarını yitirerek bu suça ortak olan sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!

 

 

 

 

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