9 gündür kayıp

Mamak Boğaziçi Mahallesinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Tayyip Boğa dokuz gündür kayıp. Baba Vahyettin Boğa, “Çocuğumuzu günlerdir arıyoruz. Görenler, duyanlar Allah Rızası için bize ulaşsın” diyor.

Mamak Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde evinden çıktıktan hemen sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki Tayyip Boğa dokuz gündür aranıyor. Emniyetin ve ailesinin tüm arama çalışmalarına rağmen Tayip Boğa’dan hala ses seda yok. Ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor.

GÖRENLER BİZE ULAŞSIN

Gazetemize ulaşan baba Vahyettin Boğa, “Oğlum Tayyip Boğa, Mamak Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde dokuz gün önce kayıp oldu. Ailesi olarak perişan olduk. Tayyip iyi bir çocuktur. Abileriyle beraber çalışan işinde gücünde bir çocuktu. Herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu. Kesinlikle madde kullanması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Endişeli ailesi Tayyip’in bir an önce bulunmasını istiyor. Mamak Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesinde kayıp olan 17 yaşındaki Tayyip Boğa kaybolduğu gün üstünde siyah kot pantolon, beyaz tişört, beyaz spor ayakkabısı ve elinde siyah montu vardı. Emniyet güçlerince sürdürülen öz verili çalışma devam ederken vatandaşlardan da destek isteyen baba Vahyettin Boğa, “ Çocuğum dokuz gündür kayıp, gören duyan Allah Rızası için bize ulaşsın” dedi.

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

