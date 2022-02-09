90 bine yakın ücretli öğretmen, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor

Asgari ücretin altında maaş alan, sigortası çalıştığı gün kadar yatan ve sosyal haklardan mahrum olan 90 bine yakın ücretli öğretmen, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Türkiye’de 90 bine yakın ücretli öğretmen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışıyor. Asgari ücretin altında maaş alan, sigortası çalıştığı gün sayısı kadar yatan, sosyal haklardan mahrum olan ücretli öğretmenler, çalışma şartlarının bir nebze olsun iyileştirilmesini bekliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Yetkililerden destek bekleyen ücretli öğretmenler şu çözüm önerilerini sıralıyor:

-Ücretli öğretmenlerin aldıkları ücretin haftalık 20 ders saati karşılığı olarak asgari ücretin belirlenmesi. 20 saatin dışında girilen derslerin de ek ders hesabıyla asgari ücret üzerine eklenmesi.

-Ücretli Öğretmenlerin aylık sigortalarının en fazla 16 gün üzerinden değişken olarak değil aylık 30 gün üzerinden sabit bir şekilde hesaplanması.

-Ücretli Öğretmen ihtiyacı bulunan yerlerde yapılacak olan görevlendirmelerde ihtiyaç olunan alana başvuru alınıp çalışma süreleri göz önünde bulundurularak bir sıralama yapılması.

-Ücretli Öğretmen ihtiyacı bulunan yerlerde yapılacak olan görevlendirmelerde ihtiyaç olunan alana başvuru alınıp çalışma süreleri göz önünde bulundurularak bir sıralama yapılmasına ek olarak çalışılan günlerin eşit olması halinde KPSS puan üstünlüğüne bakılması.

-İlk etapta 2022 yılı için en az 540 iş günü çalışmış olup 50 KPSS taban puanına sahip belli bir oranda Ücretli Öğretmen atamasının SGK prim üstünlüğüne göre yapılması.

-2023 yılı itibariyle en az 540 iş günü şartını taşıyan Ücretli Öğretmenlerin sayısına göre belli bir oranda bu atamaların her yıl sabit bir şekilde gerçekleştirilmesi.

KONU MECLİSE TAŞINDI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ücretli öğretmenlerin taleplerini geçtiğimiz günlerde TBMM’ye taşıdı. Bu konuda kanun teklifi veren Destici, “Önümüzde 90 bin öğretmen gerçeği var ve bunlar asgari ücretin yarısı kadar ücret alıyorlar. Sosyal hakları eksik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu konunun mutlaka çözülmesi lazım. Bu bir öğretmene yapılamaz” dedi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Ücretli öğretmenler, 2021 yılında ders başı 21,46 TL ücret alıyordu. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin eline ayda 2.575,2 TL geçiyordu. 2022’de ise ücretli öğretmenlerin ders başı ücret 28,01 TL'ye yükseldi. Bir ücretli öğretmen haftada 30 saat derse girerse ayda en fazla 3.360,64 TL maaş alabilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-