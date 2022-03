A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Portekiz karşısında ekibine güveniyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e karşı sahada Türk halkının gurur duyacağı bir takım olacağını söyledi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Stefan Kuntz, 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynanacak müsabaka hakkında, "Maça hazırız. Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kuntz, "Enes Ünal çok formda, Burak Yılmaz da çok deneyimli. Forvette tercihiniz nasıl olacak?" sorusuna, "Enes'in ufak bir sakatlığı vardı. MR'a girmesi gerekti. Neyse ki çok önemli bir durumu yok. Bahsettiğiniz durumu yaşamak bizi zorluyor ama her zaman rekabet iyidir. Duruma göre bakacağız. (Gülerek) Belki ikisi birden oynayabilir." yanıtını verdi.

Portekiz maçıyla ilgili tüm analizleri yaptıklarını belirten Alman teknik adam, "Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine baktık. Sadece kaybettikleri Sırbistan değil, gruptaki diğer maçlarını da analiz ettik. Rakibi tanıyoruz ama asıl bizim ne yapacağımız önem taşıyor. En iyi performansımızı nasıl sergileyeceğimiz, en çok fırsatı hangi şekilde yakalayabileceğimiz ve en yüksek öz güvenle nasıl oynayacağımız üzerine düşünüyoruz. Bizim taktiklerimiz bu düşüncelere bağlı olacak." şeklinde konuştu.

"Rakibin yıldızı dünya futbol tarihinin de en golcü oyuncusu olan Ronaldo. Merih (Demiral) onu iyi tanıyor. Adam adama oynaması gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu Alman teknik adam, "Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun birebir kalmasını engelleyecek taktikleri bulmak asıl düşüncemiz." şeklinde yanıtladı.

Aday kadro açıklaması

Stefan Kuntz, aday kadroya davet ettikleri oyuncularla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Açıkladığımız oyunculardan Dorukhan (Toköz) ve Yunus'un (Akgün), Barış (Alper Yılmaz) ve Yusuf'tan (Sarı) performans olarak daha önde olduklarını gördük. Bu oyuncuları tercih ettik. Forvette de aramızda düşündüğümüz Umut (Bozok) ve Deniz Undav konusu vardı. Bu bizi biraz düşündürdü ama sonuçta Türkiye'de olduğu ve Süper Lig gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldığı için tercihimizi Umut'tan yana kullandık. Enes'in (Ünal) de son haftalarda inanılmaz iyi performansı var. LaLiga gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada. Tabii ki bu performansıyla burada olacaktı. Her zaman vurguladığımız gibi şu anda burada bizimle olmayanlar bir daha asla gelemeyecekler gibi bir durum söz konusu değil. Kapı tamamen açık. Gelecekte onların da şansı var."

Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'yu yakın zamanda Madrid'de ziyaret ettiğini aktaran Kuntz, "Uzun uzun sohbet ettik. Geçmişi de konuştuk. Daha önce burada neler olduğunu, milli takımdaki durumu konuştuk. Burada Hakan'dan (Çalhanoğlu) da bahsedebiliriz. Hakan'dan beklentiler vardı. Enes'ten de beklenti var. Beklentinin yüksek olduğu iki oyuncu. Bunları konuşurken, oyuncularımıza sunduğumuz şansların da adil olması gerek. Onlara adil kendilerini gösterme şansı vermemiz gerek. Enes'in Getafe'de kendini bulduğunu düşünüyorum. Avrupa'da çeşitli kulüplerde oynadı, Getafe'de ise oturdu. Getafe'nin sportif direktörü ve teknik direktörüyle konuştum, onlar da performansından çok memnunlar. Takım için çok kilit bir oyuncu olarak görüyorlar. Yine takımda tutmak istediklerini söylediler." değerlendirmesinde bulundu.

Kuntz, Hakan Çalhanoğlu için, 'İtalya’daki performansını milli takımda gösteremiyor.' eleştirilerine değinerek, "Oyuncuyu bir mevkide değerlendirirken burada faktörler var. Birincisi hocanın kafasında ne var, oyuncuyu nasıl kullanmak istiyor? İkinci konu da oyuncu nerede oynayabiliyor ve yetenekleri ne? Bu iki kriteri düşündüğümüz zaman son iki maçta Hakan'ı oynattığımız tarz hem milli takım hem de kendisi için en iyi tarz diye düşünüyorum. Son iki maçında çok iyi performans sergiledi. Onun performansından gayet memnunuz. 'Hakan yerini buldu.' diyebiliriz." diye konuştu.

Alman teknik adam, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'un ilk kez milli takımda yer alması hakkında, "Bu oyuncularımızı Portekiz karşılaşmasında ilk 11'de düşüneceğimizi söylemek şu aşamada güç. Son aylarda yaptığımız maç gözlemleri ve takipleri sonucunda bu oyuncularımızın performanslarını takdir ettiğimizi gösteren bir şey bu. Aynı şekilde hocalarının onları hazırlaması ve milli takım seviyesine getirmesine de bir teşekkür mahiyetinde. İlerleyen dönemde muhakkak fırsatları olacaktır." ifadelerini kullandı.

İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş eleştirilerine yanıt

Stefan Kuntz, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın kadroya alınmamasıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında, "Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Aday kadroya davet ettiğimiz oyuncuların Portekiz ve sonrasındaki maçta oynamayı hak eden isimler olduğuna karar verdik. Tercihimizi şimdiki oyuncularımızdan yana kullandık. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız." şeklinde görüş belirtti.

Kuntz, Süper Lig'de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Emre Mor'a değinerek, "Kendisiyle bir görüşmem olmadı. Almanya'da ya da İspanya'da işler neden istediği gibi gitmedi tam sebebini bilmiyorum. Belki insanların, o anda başarabileceğinden çok daha fazla beklentisi vardı. Şu anda performansının yükseldiğini biz de görebiliyoruz. Bir kıpırdanma içerisinde. İlerleyen aylarda onu izliyor olacağız. İlerleyen dönemde değerlendirebiliriz." açıklamasını yaptı.

Arda Güler'le ilgili net sözler

Kuntz, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in A Milli Takım'da olması gerektiğini savunanların olduğunun hatırlatılması üzerine, "Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tür genç oyuncuların kendi yaş kategorilerinde bir final turnuvası görüp, Avrupa, dünya şampiyonalarına katılıp, kendi akranlarıyla performanslarını karşılaştırıp, ne kadar iyi olduklarını görmeleri çok önemli. O yüzden bu oyuncular burada. Son birkaç yılda Türkiye bu yaş kategorilerinde final turnuvalarına katılamamıştı. Dedik ki 19 yaş altı ve 17 yaş altı takımlarımızı mümkün olduğu kadar güçlü tutalım, Elit Tur karşılaşmalarından başarıyla ayrılıp, final turnuvalarına kalsınlar. Stratejimiz buydu." şeklinde konuştu.

"Arda konusunda net bir şey söylemek istiyorum." diyen Stefan Kuntz, "Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir karşılaşma olmayan genç bir futbolcunun, rakibin Portekiz olduğu ve deplasmanda yapacağınız bir Dünya Kupası elemesi play-off maçının aday kadrosuna çağrılmasını beklemek gerçekten çok anlamsız. Bu tür durumlarda herkesin toplu bir sorumluğu var. Kulüpler, medya, taraftarlar... Herkese bir görev düşüyor. Arda'nın durumunu en iyi kendi hocası bilir. Onun da 'Arda'yı koruyalım.' diye bir açıklaması var. Dolayısıyla bazı şeyleri ittirmeyelim, zorlamayalım. Eminim Arda'nın da etrafında tecrübeli kimseler vardır. Bırakalım kendi gelişimini sağlasın. Belirli noktalarda acele etmeyelim. Evet geleceğin iyi bir futbolcusu, muhakkak ondan faydalanılacaktır ama bazı şeylerin doğal akışı içerisinde gelişmesine müsaade edelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Harika kalecilerimiz var"

Kendisinin 30, ekibinin de 40'ın üzerinde maç izlediğini belirten Kuntz, "Performansıyla sizi olumlu ve olumsuz anlamda şaşırtan isimler kimlerdi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Kimlerin performansının düştüğünü ben söylemeyeyim. Kadroda olmayan oyunculara bakarak bu sorunun cevabını alabilirsiniz. Mükemmel, harika kalecilerimiz var. Sadece A takıma çağırdıklarımız değil, Ümit Milli Takım'daki kalecilerimiz de harika. Savunmada Çağlar (Söyüncü) ve Merih (Demiral) gerçekten iyi performans ortaya koyuyorlar. Bizim sol bek pozisyonunda Ferdi (Kadıoğlu) sakat olduğu için küçük bir problemimiz var. Sağ bek pozisyonu için Kaan (Ayhan), Mert (Müldür), Zeki (Çelik) hepsi oynuyorlar. Ozan Kabak'ın her maçta oynayamamak gibi bir sıkıntısı vardı ama son dönemde o da düzenli oynuyor. Hakan (Çalhanoğlu), Orkun (Kökçü) hem liglerinde hem de Avrupa kupalarında iyi maçlar çıkarıyorlar. Taylan (Antalyalı) Galatasaray'da toparlanma içerisinde olan bir isim. Onu da kadroya çağırdık. Dorukhan (Toköz) iyi bir sezon geçiriyor. Bize taktiksel anlamda esneklik sağlayacak bir isim. Hocasıyla da temas etmiştik. Kerem (Aktürkoğlu) ve Cengiz (Ünder) de Avrupa kupalarında iyi performans ortaya koyan oyuncularımız. Kaptan Burak'ın (Yılmaz) ufak sakatlık problemleri olmuştu ama Portekiz maçını heyecanla bekliyor."

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı hatırlatılan Alman çalıştırıcı, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) kendisini saha kenarında hayal edip etmediğiyle ilgili, "En büyük amacım Almanya'daki EURO 2024 ama şu anda sadece Porto'da sahaya çıkarken nasıl yürüyeceğimi düşünüyorum. Türkiye'de yeteri kadar sabır olmazsa Almanya'da o bahsettiğiniz yürüyüşü de yapamayabilirim." diyerek sözlerini tamamladı.