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ABB Başkanı Mansur Yavaş, basın çalışanlarının anneler gününü kutladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş basın çalışanlarına anneler günü dolayısıyla çiçek ve kutlama notu gönderdi. Yavaş, kutlama notunda, “Bizler ABB olarak siz değerli basın mensuplarımızın her zaman yanındayız. ANFA çiçek evimizde yetiştirdiğimiz bu çiçeklere bir a
ABB Başkanı Mansur Yavaş, basın çalışanlarının anneler gününü kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 8 Mayıs Anneler Günü’nde basın çalışanlarını unutmadı. Basın çalışanlarına ANFA çiçek evinden çiçek gönderen Yavaş, çiçeklere bir de kutlama notu ekledi. Yavaş gönderdiği notta, basın mensuplarının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Bu çiçeklere bir anne eli sıcaklığıyla bakacağınızı inanıyorum” dedi.

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“YANINIZDA OLMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ”
Yavaş kutlama notunda şu ifadeleri kullandı, “Değerli basın çalışanları, büyük bir özveri ile milletimizin haber alma özgürlüğünü sağlayan çok değerli bir mesleği yerine getiriyorsunuz. Bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak siz değerli basın mensuplarımızın her zaman yanında olmaya gayret gösterdik.”

ANFA’DA YETİŞTİRİLDİ
Bu küçük çiçekler yalnızca anneleriniz, anne gibi sevdikleriniz, anne olan ya da anne vicdanı taşıyan basın mensuplarımız için hazırlandı. ANFA çiçek evimizde yetiştirdiğimiz bu çiçeklere bir ‘anne’ eli sıcaklığıyla bakacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinize görevinizde başarılar diliyor, anneler gününüzü kutluyorum.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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