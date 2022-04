ABB, başkentli üreticilere sebze fidesi desteği sağlıyor

Yerli üretimi artırmak ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere şimdi de sebze fidesi desteği sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle Başkentli üreticinin ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesini Başkentli çiftçilerle buluşturan, bu yıl ise yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini (domates, biber ve patlıcan) üreticilere ulaştıracak olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, talep toplama başvurularının ardından ilk dağıtıma Ayaş ve Nallıhan ilçelerinden başladı.





BAYRAM SONRASINDA DAĞITIMLAR DEVAM EDECEK

Yüzde 75’i hibe yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere bu yıl da 25 ilçede yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi desteğinde bulunacak olan ABB, erkenci sebze fidelerini ilk olarak Ayaş Akkaya Köyü’nde dağıttı.

Bayram sonrasında 25 ilçenin tamamına sebze fidesi dağıtımı yapacaklarını belirten ABB Bitkisel Üretim Şube Müdürü Gülhan Emiroğlu, şu bilgileri verdi:

“Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 2022 yılı sebze fidesi desteğimiz Ayaş ve Nallıhan’da erkenci çeşitlerin dağıtımıyla başladı. 874 binden fazla fide dağıtımını burada gerçekleştirdik. Örtü altı yetiştiricilik yapan üreticilere de fide dağıtıyoruz. Bayramdan sonra ise diğer ilçelerin fide dağıtımına başlayacağız.”

GENÇ ÇİFTÇİLERİ ÜRETİMDEN KOPARMAYAN BÜTÇE DOSTU DESTEK

Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteğinden yararlanan genç çiftçiler bu destekler sayesinde Başkent’te üretimin canlandığına dikkat çekerek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Talat Muhammet Uysal: “27 yaşındayım, kendimi bildim bileli babamın yanındayım ve çiftçilikle uğraşıyoruz. Büyükşehir’in desteklerinden çok memnunuz. Şimdi her şey ateş pahası, ne mazotun yanına yaklaşabiliyoruz, ne gübrenin. Böyle zamanlarda bunlar bize hep can suyu oldu. Bu destekler olmasa buradaki gördüğünüz çoğu kişi üretim yapamayacak. Para kazanamayan gençlerin çoğu gitti bu yüzden önemli olan buradaki genci tutabilmek, üretim yapabilmek. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz, bunlar güzel destekler.”

-Hakan İşçi: “40 yaşındayım 20 yıldır çiftçilik yapıyorum. Mansur Başkanımızın vermiş olduğu sebze fidesi desteğinden çok memnunuz, sebzeler bildiğimiz yerden geldiği için hastalık tutmuyor. Köylümüze maddi ve manevi her türlü katkısı var bu desteklerin.”

-Hamide Dursun: “Bu destekleri çok beğeniyoruz. Tüm fidelerden aldık nasip olursa dikeceğiz. 65 yaşındayım tam 50 yıldır çiftçilik yapıyorum. Daha önce böyle bir destek görmedik. Çok memnunuz, her zaman bize destek çıkıyor.”

-Necmiye Kalaycı: “Domates, biber, patlıcan hepsinden aldım. Bütçeye çok güzel katkısı var bu desteklerin yoksa durumlar belli bu sene çok zordu, şartlar çok zor.”

-Lokman Dursun: “Mansur Yavaş gelene kadar hiç destek görmedik. Bu fideyi belediye vermese ben paramla satın almak zorunda kalacağım.Mazot desteğinden de yararlandım. Büyükşehir çok güzel hizmet yapıyor bizlere.”

-Faruk Koç: “40 senedir çiftçiyim ve hiç destek görmedik. Mansur Yavaş sayesinde rüyada yaşıyor gibiyiz. Arpa aldım, fide aldım. Nohut desteği veriyor daha ne isteyelim.”

-Alaaddin Dursun: “Bütçeye katkısı büyük, biz bu fideyi parayla almaya kalksak alıp ekemeyeceğiz bu kadarını.”