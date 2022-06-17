ABB Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, İlksayfa'ya yaşanan sel felaketi hakkında konuştu

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “ Hizmet politikamız gereği afette de hiç ayrım yapmadık. Hangi ilçemiz sıkıntıdaysa biz oradaydık. Sel felaketinin yoğun yaşandığı Akyurt’ta 150’ye yakın araç ve 500 personelle müdahale ettik” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, son bir hafta içinde hayatımızı etkileyen can ve mal kayıpları yaşadığımız sağanak yağış sonrası gelen sel afetini ile konuştu. Çokakoğlu, afetin büyük olmasının sebebini mevsim üstü yağış olmasıdır diyerek alt yapı sorunlarına da dikkat çekti. Afet bölgelerine zaman kaybetmeden yetiştiklerini söyleyen Çokakoğlu vatandaşların belediye ve diğer devlet kurumlarınca yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle vurguladı.

ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİK

Ankara Büyükşehir Belediyesi hiçbir zaman vatandaş ayırmadı hiçbir zaman ayrıma gitmedi diyen Çokakoğlu, “Bizim sorumluluğumuzda olup olmadığına bakmaksızın Ankara genelinde çalışmalarımızı yürüttük. Akyurt Belediyesi’ne 150’ye yakın araç ve 500 personelle müdahale ettik. Elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Afet sonrası temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Tıkanan bütün yollarımıza destek verdik” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yapılan çağrılara anında kulak verdiklerini söyleyen Çokakoğlu, “Kaymakamlarımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın çağrılarına anında cevap verdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet anlayışı da budur. Mahsur Bey’in bugün hâkim kıldığı belediyecilik anlayışı şeffaf açık tarafsız adil bir yönetimdir. Bunu hem söyleyip hem de tersini davranmak olmaz. Biz hiçbir ayrım yapmadan imkanlarımız neye el veriyorsa o ölçüde her yerde olmaya çalıştık. Kaybedilen canları geri getiremeyiz ancak vatandaşımızın sıkıntılarında yanlarında olarak kara günlerine eşlik ediyoruz ”ifadelerini kullandı.

BİN 500 ARAÇ VE 5 BİNE YAKIN PERSONELLE ÇALIŞTIK

Yaşanan afetin büyüklüğüne dikkat çeken Çokakoğlu, “Zaten yetersiz olan alt yapısının kaldırması mümkün olmayan bir yağışla karşılaştık. Gerek şehir merkezinde gerek ilçe merkezleri ve köylerde gerekse kırsal alanda büyük tahribatlara yol açtı. Ankara Büyükşehir belediyesi olarak sel su baskınlarını önlemeye yönelik tedbirlerimizi ilk yağış başlamadan aldık. Belediye imkânlarını olabildiğince diğer kamu kuruluşlarıyla beraber koordinasyon içinde en yüksek kapasitede kullandık. Ortalama 1500 araç ve 5bine yakın personelle üç vardiya 7- 24 çalıştık” diye konuştu.

TOPLAMDA 16 BİN OLAYA MÜDAHALE ETTİK

Ankara genelinde toplam 16 bin olaya müdahale ettiklerini belirten Çokakoğlu, “İnsan kurtarma araç kurtarma temizlik tahliye ve benzeri birçok hizmeti aynı anda sunduk. Toplamda 16bin olaya müdahale ettik. Oldukça zor bir hizmet süreci oldu. Yer yer 82 km hıza varan fırtına vardı. Yaşanan felakette 4 vatandaşımızı kaybettik. 40’a yakın küçük ve büyükbaş hayvan kaybı var. Kayıpların telafi edilmesi amacıyla hasar tespiti gerçekleştirdik. Zarar gören esnaf ve vatandaşlarımıza maddi destek sağladık” şeklinde konuştu.

SIKINTI BÜYÜK BUNU GÖRÜYORUZ

Geçtiğimiz dönemlerde altyapı faaliyetlerinin ihmal edildiğini söyleyen Çokakoğlu, “Afet taşkın önleme çerçevesinde bizim sorumluluk alanlarımızla ilişkin çalışmalarımız göreve geldiğimiz günden itibaren devam ediyor. Sıkıntı büyük bunu görüyoruz ve alt yapı çalışmalarını yeniden gözden geçirip hızlandıracağız. Zannediyorum merkezi hükümette bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Çünkü bu sorun tekbir kurumla başa çıkacak bir durum değil” dedi.

VATANDAŞLARIMIZ UYARILARI DİKKATE ALSIN

Vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini söyleyen Çokakoğlu, “Vatandaşlarımız uyarılarımızı dikkate almalı. Uyarıları vatandaşlarımızın can ve mal sağlığı için yapıyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Faruk GÖKYURT // İLKSAYFA