ABB, Kırsal mahallelerde olukları yenilemeye başladı

ABB, meralarda otlayan hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak için, kırılmış ve atıl vaziyette olan olukları yenilemeye başladı. Kırsal mahallelerde başlatılan uygulamada şu ana kadar 20 oluk yenilendi, 119 noktada da çalışmalar sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal mahallerde meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yapmaya başladı. İlk etapta Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Haymana ilçelerindeki muhtarlardan gelen dilekçeler üzerine harekete geçerek çatlamış, kırılmış ve atıl vaziyette olan olukları yenilemeye başlayan belediye, 20 noktada çalışmalarını tamamladı. 119 noktada da çalışmalarını sürdüren ABB’nin hedefi ise 1000 nokta.

TEMİZ SU İHTİYACINI KARŞILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak için çiftçilere verdiği destekleri sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı özellikle kırsal mahallelerde yayla ve mera alanlarında otlayan hayvanların temiz su ihtiyacının karşılanması için ilk kez içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yapmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Başkent’te hayvancılığın gelişmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla bu desteği sağladıklarını açıkladı.

119 NOKTADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ABB’nin hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bu desteği sağlamaya başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Başkentimizde ekolojik dengeyi korurken tarım ve hayvancılığın gelişmesi için de büyük bir adım atıyoruz. 20 noktada meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yaptık. 119 noktada daha çalışmalara başladık” dedi.

HEDEF 1000 NOKTA

Kırsal mahallelerde hayvanların suya erişimini kolaylaştırmak için sıvat projesini hayata geçirdiklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Hüseyin Şemsi Uysal, “Ankara kırsalında çiftçilerimize çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Bunu çeşitlendirerek devam ediyoruz ve sıvat projesi de bunlardan biri. Hayvanların suya erişimi kolaylaştırmak ve temiz su içmelerini sağlamak amacıyla 1000 bölgede bu uygulamayı yapacağız.”

ET VE SÜT VERİMİNİ ARTIRACAK

“Yaklaşık 9’uncu aya kadar dağıtımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımızla el ele ‘su hayır işidir’ şeklinde bir kampanya başlattık ve organizasyonunu yapıyoruz. Bu proje hayvanların et ve süt veriminin artmasına da katkı sağlayacak. Artık yaban hayvanları da suya kolay erişecek. Böylece kısıtlı su imkânlarını da boşa harcamadan değerlendirmiş oluyoruz.”

EKOLOJİK DENGE KORUNACAK

Yaban hayatın korunması için özellikle yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara da sıvatlar yerleştiren ABB, proje ile ayrıca kısıtlı olan su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve ekolojik dengenin korunmasını hedefliyor.

DİLEKÇELER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ilk etapta Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Haymana ilçelerindeki muhtarlardan gelen dilekçeler üzerine harekete geçerek çatlamış, kırılmış ve atıl vaziyette olan sulama çeşmelerini yenilemeye ya da yenileri monte ederek eksikleri tamamlamaya başladı. Konu hakkında görüş bildiren Haymana Yurtbeyli Mahallesi Muhtarı Fikret Başak, “Eskiden hayvanlarımız burada sağlıklı su alamıyordu. Şimdi suyu daha kolay ve temiz içebilecekler” diyor.

“SU VAR OLUKLAR YETERSİZ”

Nallıhan Yukarı Bağlıca Mahallesi’nde çiftçilik yapan Celal Özdemir verilen hizmetle alakalı, “Koyun yetiştiriciliği ile uğraşmaktayım. Su var ama oluklarımız yetersizdi. Bu yüzden hayvanlarımız susuz kalmaktaydı. Büyükşehir Belediyemizin oluk vermekte olduğunu duyduk. Muhtarımız başvurdu ve oluk yapıldı, teşekkür ederim” diye konuştu.

YARIM ASIRLIK OLUKLAR KULLANILIYORDU

Yukarı Bağlıca Mahallesi Muhtarı Aygün Mutlu ise konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı “Mahallelerimizde bundan 60-70 yıl önce yapılan su olukları eskidiğinden su tutmaz hâldeydi. Bu hizmetin maddi tarafı belki vatandaşın gözünde azdır ama Büyükşehir’in böyle bir proje geliştirmesi manevi açıdan bizim için çok büyük. Mahallelerimizde hayvancılığın daha gelişmesi adına sıvat verilmesinin evcil hayvanlarla birlikte doğada yaşayan hayvanların da yararına olacağını düşünüyoruz. Doğal hayatın korunması ve gelişmesi için çok önemli bir hizmet. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Başkanımıza ve bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA