ABB Meclisi'nde konuşan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan "Ankara Kalesi" açıklaması

ABB Meclisi'nde konuşan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan "Ankara hepimizin ortak hassasiyeti, bugün de elimizde yaşayan en büyük, en kıymetli Ankara'nın turizm envanteri. Oraya sahip çıkmamız lazım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, ABB Mart ayı Meclis toplantısında Ankara Kalesi'ndeki eksikleri ve problemleri gündeme getirdi.

KALE KIYMETİMİZ

Ilıkan, Ankara Kalesi'ne sahip çıkılması çağrısında bulunarak, "Ankara hepimizin ortak hassasiyeti. Ankara Kalesi'nin 1000 yılın ötesinde bir tarihi var. Kale bize gelen kıymetli bir miras. Kaç defa tahrip edilmiş, kaç defa sağı, solu yıkılmış, örselenmiş ama tamir edile edile bugüne kadar gelmiş. Bugün de elimizde yaşayan en büyük, en kıymetli Ankara'nın turizm envanteri. 'Ankara'ya çok az turist geliyor' diye şikayet ediyoruz hepimiz.

Elimizde çok kıymetli bir alanımız var, oraya sahip çıkmamız lazım. Belediye yönetiminden istirham ediyorum" dedi.

"KALE'DE BELLİ SAATLERDE GEZİLEMİYOR"

Ankara Kalesi'ndeki güvenlik problemine de dikkat çeken Ilıkan, "Kale'de çok önemli bir güvenlik problemi var. Bununla ilgili kurumlarla diyaloğa geçip 4-5 tane mobese, güvenlik kamerası koyup orada güvenlik personeli tahsis edip çalıştırmak bir yetki problemi değil. Kolay aşılabilir iştir. Orada otopark sorunu var. Otopark sorununu aşmakta sizin yetki probleminiz değil onu da aşabilirsiniz. Kalenin aydınlatılması ile ilgili özellikle duvarların aydınlatılması ile ilgili buradan 13-14 ay önce buradan bir karar aldık. Sadece kapıda belli günlerde yanan bir aydınlatma var. Onun dışında hiçbir aydınlatma, dekoratif aydınlatma göremiyoruz. Bırakın turisti bir vatandaş olarak biz bile orada belli saatlerde gezmekten imtina ediyoruz" diye konuştu.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA