ABB Meclisi'ne su tasarrufuna yönelik önerge verildi

Barajlardaki doluluk oranının yüzde 7'yi gördüğü bugünlerde ABB Meclisi'nde su tasarrufu önergesi verildi. Oy birliğiyle kabul edilen önergede "Su Hayattır" başlığı altında 18 tasarruf önerisinde bulunuldu.

Başkent Ankara'daki barajlarda aktif kullanılabilir su oranı yüzde 7'ye kadar geriledi. İçinde bulunduğumuz kış aylarında dahi yeterli yağmur ve kar yağışının olmaması, ciddi anlamda bir su sorununun yaşanacağını gösteriyor. Hal böyle iken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne su tasarrufu sağlanmasına yönelik bir önerge verildi. ABB Pursaklar Meclis üyesi Meral Bozoğlu'nun verdiği önerge oy birliğiyle kabul edildi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER SIRALANDI

ABB Meclisi'nde kabul edilen önergede Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin tümünde kursiyerleri tasarrufa yönlendirmek amacıyla "Su Hayattır" isimli bir proje hazırlanması istenildi. Su tasarrufuna yönelik 18 maddelik bir öneri sunuldu.

18 MADDE TEK TEK SIRALANDI

Sunulan öneriler özetle şöyle:

1. Öncelikle Belediye tarafından il genelinde su kullanımını ölçmek için anket çalışması yapılması. Gerekirse “Su Farkındalık Düzeyi Belirleme Ölçeği” hazırlanması.

2. Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ASKİ uzmanları tarafından Belediye Meclis Üyelerimize, belediye ve şirketleri bünyesinde görev yapan tüm

personele, “Su Eğitimi Konusunda Hizmet İçi Eğitim” yapılması. Uzmanlar

rehberliğinde “Su Çalıştayı” yapılması.

3. Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ASKİ uzmanları tarafından Belediye ve şirketlerde görev yapan temizlik ve mutfak personelimiz için “Su Eğitimi

Kursu” düzenlenmesi. Bu kurs kapsamında su havzaları, akarsular, su kirletici kaynakları, temiz su arıtma ve kirli su arıtma tesisleri gibi yerlere eğitim gezisi düzenlenmesi.

4. Öğretim materyalleri; işbirlikçi öğrenme ortamında gezi, gözlem, tartışma, yaratıcı drama,

oyun, kavram haritası, bilgisayarlı animasyon türü etkinliklere yer verilmesi.

5. Belediyenin ilgili personelleri tarafından veya gerekirse ilgili kurumlardan uzman desteği

alarak il genelinde yemek pişen tüm iş yeri, lokanta, restoran, kafe, kahvehane vb. mekân

işletmecilerine gruplar halinde “Su Eğitimi Kursu” düzenlenmesi.

6. Belediyenin ilgili personelleri tarafından veya gerekirse ilgili kurumlardan uzman desteği

alarak belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hanım Lokallerindeki kursiyerlerimize, Aile

Yaşam Merkezlerinde çeşitli kültürel faaliyetlere katılan vatandaşlarımıza, Gençlik Merkezlerimizde etkinliklere katılan gençlerimize, sporcularımıza ve diğer birimlerimizdeki katılımcılara “Su Tasarrufu Semineri” verilmesi.

7. Belediyenin ilgili personelleri tarafından ve gerekirse ilgili kurumlardan uzman desteği

alarak il genelindeki sivil toplum kuruluşlarında su bilinci oluşturmak amacıyla “Su Tasarrufu Semineri” verilmesi.

8. Belediyeye bağlı Başkent Tiyatrolarında “su tasarrufu” konulu tiyatro oyunu hazırlanarak halkımıza ve tüm öğrencilere sunulması.

9. Belediye ilgili personelleri tarafından ve gerekirse ilgili kurumlardan uzman desteği

alarak veya öğretmenleri vasıtasıyla belediye bünyesinde eğitim veren Çocuk Gündüz bakımevlerindeki çocuklara su tasarrufu konusunda uygulamalı, görsel, işitsel, drama,

oyun, boyama vb. etkinliklerle eğitim verilmesi.

10. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde “22 Mart Dünya Su Günü” çerçevesinde okullarda çeşitli etkinliklerin yapılması.

11. Belediye tarafından su tasarrufu konulu bilgi içeren, yol gösteren broşür veya kitapçıklar

hazırlattırılarak halkımıza ev ve iş yerlerinde hediye edilmesi.

12. Belediye tarafından su tasarrufu ile ilgili slogan ve resimler içeren tabelalar hazırlattırılarak muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, stadyumlar, işletmeler, okullar, camiler, sosyal alanlar, belediyeye bağlı binalar, iş yerleri, kurumlar, apartmanlar ve

sitelerin girişlerine asılması.

13. İl genelinde yemek pişen tüm iş yeri, lokanta, restoran, kafe, kahvehane vb. mekânlarda

daha az su kullanılması konusunda katkı sağlayacak olan, atık yağları filtreleyen, ayrıştıran, yağ tutucu aparat, filtre vb. teknik çalışmaların yapılması konusunda tüm

esnafın bilgilendirilmesi.

14. Belediye Başkanlığı ve Belediyeye bağlı tüm hizmet binalarımızda "yağmur suyu hasadı"

yapılmasıyla ilgili teknik, hukuki ve maddi alt yapı ve detaylar hakkında araştırma yapılarak imkânlar dâhilinde gerçekleştirilmesi.

15. İl genelinde kamuya bağlı veya özel tüm mevcut konut, iş yeri ve benzeri diğer binalarda

"yağmur suyu hasadı" ile ilgili teknik, hukuki ve maddi alt yapı ve detaylar hakkında araştırma yapılarak imkânlar dâhilinde gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi.

16. İlimizde bundan sonra yapılacak özel konut, iş yeri ve benzeri diğer binalarda "yağmur

suyu hasadı" yapılmasıyla ilgili teknik, hukuki vb. çalışmaların yapılması.

17. Belediye Başkanlığı ve Belediyeye ait tüm hizmet binalarda mutfak, lavabo, tuvalet,

banyo ve diğer ıslak zeminlerde uygun bir yere su tasarrufu ile ilgili slogan ve resimler içerek tabelalar hazırlattırarak asılması.

18. Belediye Başkanlığı ve Belediyeye ait tüm hizmet binalarda teknik olarak uygun olan mutfak, lavabo, tuvalet ve diğer ıslak zeminlerde sensörlü musluk ve bataryaların

kullanılması ile ilgili değişiklik yapılması.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA