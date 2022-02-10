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ABB, suyun metreküp fiyat maliyeti ve toplu taşımada kişi başı ücret maliyetini açıkladı

ABB, enerjiye gelen zamlardan sonra suyun metreküp fiyat maliyetinin 13,4 liraya, toplu taşımada kişi başı ücret maliyetinin ise 9,17 liraya çıktığını açıkladı.
ABB, suyun metreküp fiyat maliyeti ve toplu taşımada kişi başı ücret maliyetini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son gelen zamlardan sonra belediyenin maliyet değişim tablolarını kamuoyuna açıkladı. Açıklanan tabloya göre Başkent’te suyun metreküp fiyatının maliyeti 13,48 liraya, toplu taşımada kişi başı bilet maliyeti ise 9,17 liraya çıktığı görüldü. Açıklama sonrası vatandaşlar suya ve toplu taşımaya zam yapılacağı iddiasında bulundu. 

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SUYUN METREKÜPÜ 5,4 TL’DEN 13,48 TL’YE ÇIKTI
Yavaş, ASKİ elektrik giderlerinin 561 milyon liradan 1 milyar 620 milyon liraya, personel giderlerinin 240 milyon liradan 325 milyon liraya, hizmet alımlarının ise 685 milyon liradan 1 milyar 368 milyona çıktığını açıkladı. Bir metreküp su fiyatının maliyetinin ise 5,4 liradan 13,48 liraya çıktığı bildirildi. Kimyasal madde alımlarının maliyetinin ise 47 milyon liradan 140 milyon liraya yükseldiği kaydedildi. 

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EGO KİŞİ BAŞI MALİYETİ 9,17 TL’YE ÇIKTI
EGO’nun Ocak ayı giderlerinin ise 199 milyon liraya yükseldiğini bildiren Yavaş, Ocak ayında akaryakıt maliyetinin 68 milyon liraya, elektrik giderlerinin 11 milyon 742 bin liraya, personel giderlerinin 73 milyon 528 bin liraya, diğer giderlerin ise 73 milyon 528 bin liraya yükseldiğini kaydetti. EGO’nun aylık gelirinin 61 milyon 586 bin lira olduğu söylenilen açıklamada, kişi başı bilet maliyetinin 9,17 liraya çıktığı vurgulandı.

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ELEKTRİK FATURALARI 2 KAT ARTTI
Halk ekmeğin elektrik faturalarının da paylaşıldığı açıklamada, 2021 Kasım ayında 501 bin 122 liralık faturanın Aralık ayında 595 bin liraya, 2022 Ocak ayında 882 bin liraya, şubat ayında ise 1 milyon 61 bin liraya yükseldiği görüldü.

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ABB OTOBÜSLERE AFİŞ ASTI
EGO Genel Müdürlüğü ise artan maliyetlerden dolayı Başkentlileri bilgilendirmek için otobüslere ve metrolara bilgilendirme afişi astı. Afişte yeni gelen zamlardan sonra toplu taşımada kişi başı maliyetinin 9,17 liraya çıktığı vurgulandı. Ankara’da şu an toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 lira indirimli bilet ücreti ise 2,5 lira. Geçtiğimiz günlerde EGO Genel Müdürlüğü konu hakkında bir açıklama yapmış, artan giderler dolayısıyla zam sinyali vermişti. Zammın ne zaman uygulanacağı ise bilinmiyor. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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