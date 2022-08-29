ABB'den 3 yılda 40 yeni park

Büyükşehir Belediyesi 3 yılda Başkente 40 yeni park kazandırdı. ABB, ‘Yeşilin Başkenti’ projesi kapsamında yapılan parklar ile Ankara’nın çehresini değiştirmeye hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da “Yeşilin Başkenti” projesi kapsamında kente yeni rekreasyon ve park alanları kazandırmaya devam ediyor. 3 yılda Ankara’ya Çubuk 1 Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Kaykay Parkı gibi 40 adet yeşil alan, park ve rekreasyon alanını kazandıran Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Başkent için çalışmalarına devam ediyor.

Hayata geçirdiği projelerle hem Ankara’nın daha yeşil bir Başkent olmasını sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı projelerle toplumun kültürel mirasına sahip çıktı. Yıllardır atıl durumda olan ‘Yeşilin Başkenti’ projesi kapsamında 40 yeni park Ankaralıya sunuldu. Yapılan çalışmaların bazıları şu şekilde;

Ata Mirasına Uygun Hâle Getirildi

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllardır atıl durumda bulunan yaklaşık 62 bin metrekarelik alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata mirasına uygun hâle getirildi ve Gazi Park adını aldı. Yeşil alanları, spor sahaları, çocuk oyun parkurları, özgürce dolaşan hayvanları ve BELPA kafeteryası ile Gazi Park her hafta sonu binlerce Başkentliyi ağırlıyor.

Gençleri spora teşvik etmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren ABB, başkente ilk Kaykay Parkı’nı da kazandırdı. Çukurambar’da bulunan, 3 bin 400 metrekarelik kaykay parkı seyirci tribünleri ve yeşil alanlarla birlikte farklı yaş gruplarına hitap eden parkurlardan oluşuyor.

Tarih Ve Doğa İç İçe

Bir tarihin yattığı, Atatürk’ün cumhuriyete armağan ettiği ilk betonarme barajı olan Çubuk 1 Barajı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı. Yenileme öncesi tam 27 yıl atıl kalan ve adli vakaların yaşandığı alan artık yenilen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran yeni görüntüsüyle özellikle hafta sonları dolup taşıyor.

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve yalnızca belirli bir ailenin kullanımında olan 30 Ağustos Zafer Parkı’nda yapılan kapsamlı yenileme çalışması sonucunda artık vatandaşlar, haftanın 7 günü spordan pikniğe kadar birçok aktiviteye katılarak temiz havanın keyfini çıkarıyor. AŞTİ’nin yanında yer alan park ve çevresi; bisiklet yolları, oyun ve piknik alanları ile toplamda 166 bin metrekarelik yemyeşil bir alana sahip.

Kadına Şiddete Karşı Sembol Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın cinayetine kurban giden Şule Çet’in adını Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi’nde yaptığı parka vererek ölümsüzleştirdi. 43 bin metrekarelik alana kurulan park, Ahlatlıbel’de Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Başkenti karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de ‘Karavan Park’ projesini hayata geçirdi. Parklar, karavan severlere otopark, kamp alanı, temiz su, elektrik ve sosyal donatı alanlarıyla hizmet veriyor.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-