ABB'den çiftçiye mazot desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent çiftçilerine yapacağı mazot desteği için başvurular dün başladı. ABB’ye ilk günden onbinlerce başvuru geldi. Başvurular 18 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent çiftçilerine yapacağı mazot desteği için başvurular dün başladı. ABB’ye ilk günden onbinlerce başvuru geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere mazot desteğini önceki gün şöyle duyurmuştu: “Yerel yönetimler bazında Türkiye’nin en kapsamlı ‘Çiftçilere Mazot Desteği’ne başlıyoruz. Kararımızı destekleyen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Üreticimizin ekonomik krizin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.”

DESTEK NASIL OLACAK?

Peki Ankara Büyükşehir’in mazot desteği nasıl olacak? Büyükşehir Belediyesi, 17 Ocak’tan itibaren çiftçilere Başkent Kart dağıtmaya başlayacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kart dağıtımlarının tamamlamasının ardından mart ayı içinde belirli kriterlere göre belirlenecek on binlerce çiftçiye mazot desteğinde bulunacak.

MAZOT DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın çiftçilere mazot desteği başvuru tarihleri de netleşti. Başlayan mazot desteği başvuruları 18 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

NASIL YAPILIYOR?

Mazot desteği başvuruları nasıl yapılıyor? Başvurular ABB’nin resmi internet sitesindeki (baskenttarim.ankara.bel.tr) formu doldurarak da yapılabiliyor. Başvuruda istenen belgeler ile aranan şartlar şöyle:

*18 yaşından büyük olmak.

*Aynı haneden yalnızca 1 kişi yararlanabilir.

*İkametgâh adresi Ankara dışı olanlar yararlanamayacak.

*Başvuru sahibine ait traktör varlığı olmalı.

*Çiftçi Belgesi (ÇKS Belgesi) ve Traktör Ruhsatı aynı kişi üzerine olmalı.

*E-Devlet çıktısı Çiftçi Belgesi (ÇKS Belgesi) kabul edilmeyecek.

*Yüklemelerin yapıldığı tarih itibari ile en geç 3 ay içerisinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte harcanmayan bakiyeler Belediye hesabına aktarılacak.

DAHA ÖNCE DE TOHUM VE FİDE DAĞITILMIŞTI

Bu arada, Ankara Büyükşehir, Başkent çiftçilerine 2021 yılı içinde de mısır tohumu, yonca tohumu, domates fidesi, biber fidesi, buğday tohumu ve arpa tohumu desteğinde bulunmuştu.

İLKSAYFA-