ABD'den aşure ikramı: Birliğimiz daim olsun

Ankara’da Birlik Derneği Siteler de Aşure dağıttı. Dernek Başkanı Bayram Mutlu, “Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı hepimize hayırlı olsun. Birliğimiz daim olsun” dedi.

Ankara’da Birlik Derneği dernek binasının olduğu Altındağ Siteler ’de birlik, beraberliğin ve paylaşmanın temsili olan aşure dağıttı. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği aşure dağıtım törenine AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, ATO Başkanı Gülsel Baran, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kınacı, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ İlçe Müftüsü Orhan Örnek ve çok sayıda dernek üyesi ile vatandaş katıldı.

MUTLU, “AŞURE KARDEŞLİĞİN SİMGESİDİR”

Aşure programında gazetemize açıklamalarda bulunan Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, “Muharrem ayı ile özdeşleşen birliğin beraberliğin paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan aşuremizi hazırladık ve değerli hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Paylaşmanın ve birlik beraberliğin temsili Muharrem ayı ve kaynatılan Aşureler hayırlı olsun. Aşure programımızın düzenlenmesin de büyük katkı sunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye şükranlarımızı sunarız. Birliğimiz dirliğimiz daim olsun diyorum” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMASIN

ABİDE Geleneksel Aşure Programına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı, “Bugün burada bir geleneğimizi yaşatıyoruz. Bu geleneği yaşatmakta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabi bilindiği gibi Muharrem Ayı kutsal bir ay Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü aşure günü daha önce Hz. Peygamberimiz tarafından da hadisleri ile bu ayın faziletlerinden söz edilmiştir. Ama aynı zamanda da acılarında yaşandığı bir aydır Muharrem ayı biz başta Hz. Hüseyin olmak üzere bütün Şehitlerimize Rahmet diliyoruz. Rabbim mekanlarını makamlarını cennet eylesin bizlere başka acılar yaşatmasın. Rabbim İslam ümmetine birlik ve beraberlik nasip eylesin Allah ağzımızın tadını bozmasın” şeklinde konuştu.

Faruk Gökyurt/İlksayfa