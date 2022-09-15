ABD’den ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli’ buluşması düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’na ev sahipliği yaptı. ABB’nin Ankara’nın tamamında köylüye verdiği desteği anlatan Başkan Yavaş, Tarım 4,0 ve KIRBİS projesini, ‘yeni başarı hikâyesi’ olarak tanımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’ programı düzenlendi. Bilkent Otelde düzenlenen tanıtım toplantısında çok sayıda Ankaralı çiftçi ve hayvan yetiştiricisi bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek” diyerek kırsal kalkınma kapsamında başlattığı destekler ile yerli üreticilerin ekonomisi rahatlarken üretimin de artması sağlanıyor. Köylüye verdiği destek ile Ankaralı köylülerin üretimini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yapılan tanıtım toplantısında birçok başlığa değinirken günümüzde Ankara’da tarımsal üretim ve teknolojiyi birleştirdiklerini söyleyerek “Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de ilk kez ve sadece bizim uyguladığımız, KIRBİS adını verdiğimiz Kırsal Bilgi Sistemini kurduk” dedi.

Türkiye’de ilk kez ABB kullanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş KIRBİS projesini ve 3 yılda tarım ve hayvancılık için Ankaralı köylüye nasıl destek verdiklerini şöyle anlattı; “Suni tohumlama gerçekleştirdik, Başkent Çiftçi Kartı sistemine geçtik. Başkentimize çok değer katacak bir sürpriz hazırladığımızı buradan ilan ediyorum. Gölbaşı ilçemizde, tam 2700 dönümlük dev alanda ‘Başkent Ankara Kalkınma Projesi’ni hayata geçiriyoruz. BAKAP Tarım Kampüsünde şimdiden üretime başladık. Tarım Kampüsümüz, dünyada tarımsal eğitim, tarımsal AR-GE, tarımsal üretim ve tarım turizmi bileşenlerini bir arada bulunduran ilk Tarım Merkezi olacak. 39 kilometre yürüyüş yolu, 19 kilometre bisiklet yolu ve on binlerce ağacın yer aldığı projemiz hızla devam ediyor. Projemizin detaylarını ayrıca bir toplantıda kamuoyuyla paylaşacağız.”

“Teknolojiyi çiftçiyle buluşturuyoruz”

Tarım 4.0 projelerini hayata geçirdiklerini kaydederek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti: “Ülkemizin ilk elektronik talep toplama sistemini kurarak Kırsal Bilgi Sistemine geçiş dönemini başlattık. KIRBİS, Büyükşehirden destek alan üreticilerin uydu üzerinden takip edilecek izleme sistemini de içermektedir. KIRBİS sistemi, 10 farklı modülden oluşturuldu. Üreticilerimiz, sisteme kayıt yaptıkları her bir parsel ile ilgili teknik bilgileri, kendilerine özel sayfalarından takip edebiliyor. Sistemimiz Ankara’nın tüm tarım parsellerini işleyerek bunların eğim, bakı ve yükseklik analizlerini yapıyor. Sistem, üzerine iklim verilerini de işleyerek ilimizi agro-ekolojik bölgelere ayırıp, her bir bölge için uygun ürün desenini tespit etme olanağı sunuyor. Üreticimiz, sistem üzerinde kendisine ait olan parselde daha iyi yetişebilecek ve daha çok para kazanabileceği ürünlerin önerisini alabiliyor. Böylece çiftçimizin üretimini bilim ve teknolojinin imkânlarını ile buluşturmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Ekilen ürünlerdeki hastalık tahminlerini de yine üreticimize zamanında bildiriyor ve ürün kayıplarını da önlüyoruz. Tedbirler konusunda da kendilerine yardımcı olacağız.”



Yavaş: “desteklerimizi 7 kat artırdık”

Konuşmasında kırsal kalkınma ve tarımın öneminden bahsederek ve seçim öncesinde verdiği sözleri anımsatan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Çiftçilerimiz en iyi bildiği işten vazgeçmesin istedik. Bu mesleğin, onların çocuklarına da aktarılmasını, hak ettiği değeri görmesini hedefledik. Onlar daha fazla kazanırken bizim de ülkemizin geleceğini kazandığımızı bilerek projelerimizi hazırladık. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi bugünün değerleriyle 32 milyon liralık kırsal kalkınma desteği sunarken biz bu rakamı 2021 yılında 220 milyon liraya çıkardık. Kırsal kalkınmada hem desteklerimizi 7 kat artırdık hem de entegre kırsal kalkınma modelini hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin yerel anlamda en kapsamlı kırsal desteklerini sağlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Tohum bedelleri başkent karta yatacak

Ankara’da sebze üretiminin desteklenmesi amacıyla 3 yılda toplam 24 milyon adet fideyi üreticilerle buluşturduklarını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti: “Ankara’da, nohut üretimini desteklemek için 3 yılda toplam 4 milyon 500 kilogram tohum desteği sağladık. Ankara’nın sahip olduğu zengin ekosistemi değerlendirmek, küçük üreticilere katma değerli ürünlere özendirmek için çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda 501 bin adet yağlık lavanta fidesi desteği yaptık. Bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Belediyemiz tarafından verilen nohut tohumlarının hasadı yapılırken, piyasada alıcıların çiftçilerimize düşük fiyat vermesine tepkisiz kalamazdık. 446 bin kilogramlık müdahale alımı gerçekleştirdik. 3 lira bandında seyreden nohut fiyatları, piyasada 4,5 lira seviyesine yükseldi ve piyasa çiftçi lehine düzenlenmiş oldu. Ne mutlu ki, piyasayı düzenlemek amacıyla müdahale alımı yapan ilk yerel yönetim olduk. Yaşanan iklim değişikliği ve ekonomik dalgalanmalar sonucunda buğday üretiminde azalma eğilimi vardı. 2 yılda çiftçilerimize buğday üretimini teşvik etmek için 14 milyon 500 bin kilogram tohum verdik. Ankara’nın önemli tahıl üretim kalemlerinden olan arpa tohumundan 3 milyon kilogram dağıtarak üreticilere destek olduk.2022 yılında KIRBİS üzerinden yeni ekim dönemi için buğday ve arpa tohumu talep başvurusu yapan üretici sayımız 30 bini buldu. Başvurular kontrol edildikten sonra almaya hak kazananların Başkent Kartlarına tohum bedelleri yatırılacak. Kuraklığı en fazla hisseden 3 ilçemizdeki üreticilerimize 200 bin kilogram mercimek tohumu desteğinde bulunduk.”

“Yeter ki siz üretin”

Seçimlerden önce verilen sözleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Mansur Yavaş, “Ülkemizin ilk çiftçi kartı olan ‘Başkent Çiftçi Kartı’nın 37 bin 367 çiftçimize dağıtımını tamamladık. Bu kart sayesinde çiftçimiz artık istediği tohumu istediği yerden de satın alabilecek. Böylece üreticinin bulunduğu bölgedeki ekolojik özelliklere uygun tohumu alabilmesini sağlarken tohum bayilerine de ekonomik açıdan katkı sunacağız. Traktörü olan 17 bin 716 üreticimizin Başkent Kartına 34 milyon 656 bin lira yatırarak mazot almalarını sağladık. Bular artarak devam edecek, yeter ki siz üretin değerli hemşehrilerim.”

“Ankara üretecek Ankaralı kazanacak”

Belediye iştiraklerinden BelPlas’ın ürettiği 1 milyon 220 bin litre gübre desteği ile de çiftçilerin yanında olduklarını kaydeden Başkan Yavaş, “Mikrobiyal Sıvı Gübrenin kullanıldığı bu arazilerde, gözle görülür bir verim artışı da yaşandı. Yine çiftçilerimizin doğru ürün yetiştirebilmeleri, toprak ve su kaynaklarını koruyabilmeleri ve topraktaki bitki besin elementlerine göre gübreleme yapabilmeleri için ücretsiz toprak analizi çalışmalarına devam ediyoruz. Elde edilen sonuçlar, ada-parsel bazlı KIRBİS sistemimize işlenecek. Park ve bahçelerde kullandığımız dış mekân süs bitkilerinin Ankaralı üreticiler tarafından üretilmesi için sözleşmeli üretim modelini hayata geçirdik. Bunu köylere kadar da yayacağız. Üreticilerimizden toplam 478 bin 500 adet fide alarak hem kentimizi güzelleştirdik hem de üreticimize katkı sunduk.”

“Su ürünleri rehberi sunulacak”

Hayvancılık alanında yapılan desteklerden de bahseden Yavaş, şöyle konuştu:

“Manda yetiştiriciliğini teşvik etmek için 153 gebe manda, Ankara tiftik keçisinin gen kaynağını korumak amacıyla 379 adet teke dağıtımı gerçekleştirdik. Bu güne kadar 2761 adet tohumlama gerçekleştirdik. Hayvan yetiştiricilerine kaba yem ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 3 yılda 2 milyon kilogram yem bitkisi tohumu desteği verdik. Tarım Kampüsümüzde kendi yetiştirdiğimiz 1502 ton mısır silajını, ilimizdeki 680 kadın üreticimize ücretsiz olarak dağıttık. Hayvancılıkla uğraşan mahallelerimizde, hayvanların rahatça su kaynaklarına ulaşabilmeleri için 402 noktada 4 bin 942 adet sıvat kurulumu gerçekleştirdik. Bu projeyle ülkemizde tek seferde en fazla oluk kurulumu gerçekleştiren kurum olduk. Bunun dışında küçükbaş hayvancılığın yapıldığı köylerde hayvanların sağlığını korumak için yıkama havuzlarının yapımına da devam ediyoruz. Su kaynaklarının analizlerini yapıyor, su ürünlerinin çeşit çalışmalarını sürdürüyoruz. Yakında ‘Ankara Su Ürünleri Rehberi’ni de halkımıza sunacağız.”

“Sulu tarım projesine başlıyoruz”

Konuşmasının devamında sulama altyapı sistemlerinden de bahseden Yavaş, “Devralınan sulama şebekeleri envanterinin çıkarılması için 228 kilometre uzunluğundaki şebekeleri sayısallaştırılarak KIRBİS’e aktardık. Kırsal mahallelerimizde bulunan su kaynaklarını tarlalarla buluşturmak ve sulu tarım alanlarını artırmak için 101 mahalleye sulama borusu vererek 54 bin dekar alanın sulanmasını sağladık. Gölbaşı ilçesinde kullanım dışı kalmış 7 bin metre kanalı temizleyerek 20 bin dekar, Balâ ilçesinde ise tıkanmış ve işlevini büyük ölçüde yitiren 23 bin 400 metre drenaj kanalı temizleyerek 6300 dekar alanın yeniden sulanması sağladık. Seçimlerden önce söz verdiğimiz sulu tarım projesine de başladık. İnşa edilecek şebeke ile tam 6 bin 370 dekar alan sulamaya açılmış olacak. Böylece Kesikköprü suyundan da tarımsal alanda faydalanıp yerel ekonominin kalkınmasını sağlayacağız” diye konuştu.

“4 milyar 657 milyon liradan fazla gelir sağladık”

Ankara’da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 45 bin çiftçiden 33 binine tohum desteği verildiğini kaydeden Yavaş, şunları söyledi: “Yani üreticilerimizin yüzde 73’üne doğrudan ulaşarak üretimlerine katkı sunduk. Çalışmalarımızı sürdürürken tek arzumuz, Türkiye’nin kimseye ihtiyacı olmadan bunları başarabileceğini göstermek oldu. 3 yılda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neticesinde, sadece buğdayda 2022 yılında, 25 ilçemizde, 11 bin 564 çiftçimiz, 1 milyar 277 milyon lira gelir etti. Yine sadece arpada, 2022 yılında 6331 çiftçimizin geliri toplam 248 milyon lirayı aştı. Yekûn olarak ele alırsak, Ankaralı üreticiler bitkisel üretim destekleri aracılığıyla 3 milyar 680 milyon lira, hayvancılık destekleri aracılığıyla 24 milyon 722 bin lira, tarımsal sulama ve altyapı destekleri aracılığıyla 740 milyon lira gelir elde etti. Sözleşmeli çiçekçilik modeli sonucunda üreticilerimizin sağladığı 26 milyon 415 bin liralık gelir ile Başkent Marketler aracılığıyla kooperatiflerimizden alınan 180 milyon liralık alımı bu rakama eklediğimizde, evet, büyük bir mutlulukla söylüyorum ki, 3 yılda 33 bin üreticimize toplamda 4 milyar 657 milyon liradan fazla gelir sağladık.

Yavaş, “bundan sonra da durmayacağız”

Projelerin, bir kentin kırsalda önce doğrulma ardından da ayağa kalkma hareketi olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Yavaş, “Cumhuriyetin Başkenti Ankara, kırsal kalkınmada da fitili ateşlemiştir. Bu çalışmaların yakında tüm Türkiye’ye yayılacağına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra da durmayacağız, duraksamayacağız, bu seviyeyi daha da ileriye taşıyacağız. 2023 yılındaki hedeflerimizi de belirledik ve şimdiden hazırlıklara başladık. Büyükşehir Belediyemizde yeni kurulan Kırsal Kalkınma Bütçe İçi İşletmesi ile üreticilerimizin ürünlerinin pazara erişimini hızlandırmak ve daha fazla para kazanmalarını temin etmek amacıyla ürün işleme ve depolama tesisleri ilçelerimizde kurulacak. Örneğin Çubuk ve Ayaş ilçelerimize soğuk hava deposu, Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerimize jeotermal kurutma, Kalecik’te köylere üzüm sıkma makineleri gibi tesisleri kazandıracağız. Kırsal kalkınmada yazılmaya başlanan başarı hikâyesinin yeni sayfalarını hep birlikte dolduracağız” diye konuştu.

Düzenlenen programda Ankara Kulübü Seymen ekibi gösteri düzenlerken programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Partilerin İl ve İlçe Başkanları, Belediye bürokratları ve Daire Başkanları ve çok sayıda Ankaralı çiftçi katıldı.



Haymanalı çiftçi destekten memnun

Haymanalı Çiftçi Özcan Kara “Belediyenin verdiği kırsal destekle çiftçiliğe geri döndüm ve üretmeye başladım. Şuan 200 dönüm tarla ekiyorum ve ürettiğim ürünlerde alım garantisi veriliyor. Belediye çiftçiler için yeni sulama kanalları yapacak, mazot desteği, tohum desteği, alım garantisi ve gübre desteği veriyor. Bu destekler bizim tekrardan çiftçilik yapmamızı sağladı. Biz üretim yaptıkça hem kendimiz kazanıyoruz hem ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bu verilen desteklerden mutluyuz. Belediyenin desteği ile 70 yaşında traktörün üstüne çıkıp tarlalarımı kendim ektim” dedi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-