Asgari ücretin tekrar görüşüldüğü bu günlerde kasım ayının açlık sınırı açıklandı. İnsanlar açlık sınırı ve yoksulluk sınırının ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Açlık sınırı nedir? Yoksulluk sınırı nedir? Açlık ve yoksulluk sınırı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu 2002 yılından itibaren düzenli bir şekilde hane halkı bütçe anketleri yapıyor. TÜİK yapmış olduğu anketler sonucunda açlık ve yoksulluk ile ilgili analizler yapıp yayınlıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli olan açlık sınırı bilgileri farklılık gösteriyor. Peki, açlık sınırı nedir? Yoksulluk sınırı nedir? Açlık ve yoksulluk sınırı nasıl hesaplanır?

AÇLIK SINIRI NEDİR?

Açlık sınırı kişinin yeterli hayat standardında yaşayabilmesi için gerekli olan minimum gelir anlamına geliyor. Dünya’nın bütün ülkelerinde yoksulluk yaşayan insanlar bulunuyor. Açlık sınırı, maddi sıkıntı yaşayan bireylerin durumunun görülmesi ve ekonominin gelişmesi adına önemli bir istatistik veri konumunda bulunuyor. Türkiye’de asgari ücretin yeniden belirleneceği şu dönemlerde açlık sınırı verileri önem taşıyor. TÜİK Eylül ayında açlık sınırını 7 bin 245 TL olarak açıklarken Kasım ayında ise 7 bin 786 TL olduğunu aktarmıştı.

YOKSULLUK SINIRI NEDİR?

Bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi adına yapması gereken minimum aylık gıda harcaması açlık sınırı iken bu verinin hane halkı tüketim harcamasına dağıtılması ise yoksulluk sınırı anlamına geliyor. Yoksulluk sınırı, açlık sınırını kapsamında bakıldığında Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan standartlara göre hesaplanıyor. Açlık sınırında kişinin ihtiyaçlarını asgari düzeyde ne kadar paraya karşıladığına bakılıyorken yoksulluk sınırında hanedeki herkesin asgari ihtiyaç giderleri hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre Eylül 2022’de yoksulluk sınırı 23 bin 600 TL’ydi. Kasım ayında ise 25 bin 364 TL’ye yükseldi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NASIL HESAPLANIR?

Açlık sınırı hesaplanması bir bireyin yıl içerisinde yaşam sürebilmesi için tüketeceği tüm kaynakların değerinin toplanması ile bulunuyor. Yoksulluk sınırı ise bir hanenin yaşam sürebilmesi için tüketeceği kaynaklara bakılarak bulunuyor. İçerisinde yemek, içmenin yanı sıra konaklama ücretleri de bulunuyor. Yaşanılan yerin kirası ve giderleri açlık sınırı hesaplamalarında çok önemli bir konumda yer alıyor. Ekonomistler iniş-çıkış yapan emlak fiyatlarını yakından takip ediyor. Hesaplanan bu değerler enflasyon sebebiyle artış gösterebiliyor.

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