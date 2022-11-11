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Adalet Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zamana kadar başvuru yapabilirim, başvuru ücreti ne kadar?

Adalet bakanlığı çalışan eksiğini gidermek amacı ile 500 adet memur alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zamana kadar başvuru yapabilirim, başvuru ücreti ne kadar?
Adalet Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zamana kadar başvuru yapabilirim, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM sistemi üzerinden başvuruların alınacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak. 500 adet çalışan eksiğinin olduğunu belirten Adalet Bakanlığı alımlarını yazılı ve sözlü sınav ile belirleyecek. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zamana kadar başvuru yapabilirim, başvuru ücreti ne kadar

 MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? 

Adalet Bakanlığı memur alım başvuruları sadece ÖSYM sitesinden yapılmaktadır. 10 Kasım’ da başlayan başvurular 16 Kasım 2022 tarihinde bitmektedir. Geç başvuru tarihi ise 24 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir.

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 MEMUR ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı başvuru ücreti 300 TL olarak belirlenmiştir. Geç başvuru ücreti ise 450 TL olarak ödenecek.

ÖSYM’ den yapılan duyuruda Adalet Bakanlığının açıktan veya naklen 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacağını söyledi. Adayların atamalarının gerçekleşebilmesi için başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. 

 ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru şartları şu şekilde:

* Türk vatandaşı olmak,

* Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

* Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak, d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

* 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

* Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

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