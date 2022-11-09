Adliye binalarına ulaşım sağlayan yeni EGO Ring seferleri ne zaman başlayacak, hangi saatler arasında, hat numarası ve yol güzergâhı neler?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü insanların adliye binalarına kolay ulaşım sağlayabilmeleri için ring seferleri düzenliyor. Peki, yeni EGO ring seferleri ne zaman başlayacak, hangi saatler arasında, hat numarası ve yol güzergâhı neler?

Vatandaşların yoğun talepleri üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, yeni bir hat açarak Ankara’da adliye binaları arasında insanlara hizmet verecek. Peki, yeni EGO Ring seferleri ne zaman başlayacak, hangi saatler arasında, hat numarası ve yol güzergâhı neler? İşte tüm soruların yanıtları:

EGO RİNG SEFERLERİ NE ZAMAN?

Adliye binalarına kolay ulaşım amacıyla yeni bir hat tahsis eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, ring seferlerinin saat 08.00 ve 17.00 arasında gerçekleşeceğini duyurdu . Bu seferler 14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak . “143” numaralı hat üzerinden ring seferleri gerçekleşecek.

SEFER UZUNLUĞU 27 KİLOMETRE

Sıhhiye’ deki Adliye önünden başlayan 143 numaralı ring seferleri sırasıyla Söğütözü, Balgat ve Dışkapı adliyeleri arasında ulaşım sağlayacak. 27 kilometre olan bu güzergahta vatandaşlar adliyelere kolay bir şekilde erişebilecek.

“143” GÜZERGÂHI

*Sıhhiye Adliye,

*Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri Ek Binası,

*Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri Söğütözü Ek Hizmet Binası,

*Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası,

*Mevlana Bulvarı,

*İsmet İnönü Bulvarı,

*Atatürk Bulvarı,

*Sıhhiye Adliye,

*Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası.

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