Finlandiya ve İsveç kaynaklı bir şirket ağaçlardan elde edilen bir özellik sayesinde ‘elektrikli araç bataryası’ üretmeyi başardı. Peki, ağaçtan üretilen elektrikli araç bataryası nedir, özellikleri neler? Lignin nedir?

Bu buluşun başarılı olmasındaki en önemli nokta, bilim insanlarının ağaçlarda bulunan tamamen organik olan lignin polimerine odaklanmış olmaları. Peki, ağaçtan üretilen elektrikli araç bataryası nedir, özellikleri neler? Lignin nedir?

LİGNİN NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELER?

Lignin dünyadaki en bol ikinci biyo-kaynak olma özelliğini taşıyor. Lignin bitkilere odunsu bir görünüm ve doku kazandırmaya yarıyor. Bitkilerde hücre çeperinin içinde yer alıyor. Lignin kâğıt yapımında kullanılmıyor fakat kâğıt üretiminin yan ürünü. Daha çok sarı kâğıtlarda bulunuyor. Lignin ya da odunlaşma da deniliyor.

AĞAÇTAN ÜRETİLEN ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYASI NEDİR?

Bir kâğıt fabrikası atığı olan lignin, içinde bulundurduğu özellikler sayesinde günümüzde kullanılan iyon pillere bir alternatif olabileceği keşfedildi. Bilim insanları lignini sert bir karbona dönüştürüp düşük maliyetli ultra verimli bir anot haline getirerek araç bataryası üretti . Maliyeti düşük olması ve çevre dostu olması öncelikle başlıca özellikleri diyebiliriz. Performans olarak 8 dakikalık şarj süreleri olması kendisini diğerlerinden çok önce tutuyor. Hızlı şarj olması ve uzun süreli dayanıklılık gösterebilmesi de en önemli özelliklerinden.

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