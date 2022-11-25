Ağız sağlığında düzenli kontrol ve bakım şart

Diş Hekimi Uzman Dt. Canan Sarıkaya, ağız ve diş sağlığı bakımını aksatmanın, sağlık sorunları büyütebileceğini söyledi. Sarıkaya, “Sağlık bir bütündür. Can yakan tedavilerin önüne geçmek için düzenli bakım ve kontrol şart” dedi.

Diş Hekimi Uzman Dt. Canan Sarıkaya, “Sağlık bir bütündür” diyerek ağız ve diş sağlığının vücut sağlığına etkilerini ve önemini gazetemize anlattı. Sarıkaya “Diş etlerinde ya da dişlerdeki oluşan enfeksiyonlar zamanla iç organlara da etki ederek genel sağlığımızı bozabilir. Özellikle kalp kapakçığına ulaşan enfeksiyonlar kötü sonuçlara neden olabilir. Bunun dışında ağızda bulunan yaralar ve çürükler bazen başka bir hastalığın habercisi olabilir. Hastalar diş doktoruna gelmeyi sevmiyorlar fakat can yakan tedavilerin önüne geçmek için düzenli bakım ve düzenli kontrol şart. İnsanlar sağlığı için korkularını yönetmelidir” dedi.

DÜZENLİ BAKIM ŞART

Diş Hekimi Uzman Sarıkaya, çocuk ve erişkin hastalarda diş bakımı, dişlerin vücut sağlığına etkileri, diş muayenesi ve hastaların kulaktan dolma bilgilerle tedaviyi reddettikleri ile ilgili bir dizi uyarılarda bulundu. Sarıkaya, “Beslenmenin temeli ağızda başlar. Doğru beslenme ve sindirim sistemini korumak adına ağızda diş bütünlüğü çok önemli. Bu sebeple eksik dişlerin doldurulması gerekiyor. Fakat toplum içerisinde duyduğum eksik diş ağız kokusu yapar gibi bir ibare mevcut. Eksik diş ağız kokusu yapıyor diyemeyiz. Bu kokunun kaynağı iyi yapılmayan ağız ve diş bakımı ve çürüklerin var oluşu ve düzgün yapılmayan ağız bakımıdır. Ağız bakımında sadece dişleri fırçalamak yeterli değildir. Dili ve yanakları da fırçalamak bu bakımın rutini olmalıdır. Özellikle toplumda en çok görülen diş hastalığı, diş eti hastalıklarıdır. Çünkü fırçalama ve bakım yetersizliğinden dolayı diş etinde kanamalar ve çekilmelerle devam eden süreç diş kayıplarına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

DİŞ FIRÇASI ÇOK ÖNEMLİ

Ağız bakımında diş fırçasının önemini anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu: “Diş bakımlarında genel yapılan yanlışlardan birisi de diş fırçasından çok macun seçimine önem verilmesi. Diş fırçalama yüzde 90 mekanik yüzde 10 kimyasaldır. Aslında macun değil seçilen fırça önemlidir. Seçilen fırça orta sert fırça olmalı ve düzenli aralıklarla değiştirilmeli. Yumuşak fırçalar dişleri düzenli temizlemiyor. Toplumda çok yapılan yanlış ise pahalı olan fırçanın iyi temizlediğinin sanılması. Maalesef fiyatının çok pahalı olması o fırçanın kalitesini ya da yararlılık derecesini göstermiyor.”

HASTA DAVRANIŞLARI ÖNEMLİ

Sarıkaya, son günlerde çoğu hasta tarafından seçilen İmpilant tedavi sistemini anlatarak uyardı: “Halk arasında zor bir işlem olarak biliniyor. İmpilant yöntemi ile diş tedavisi o kadar da zor bir işlem değil. İmplant işlemini zorlaştıran aslında hastanın iç kaygısı olur. Bu işlem yapılmaz diyebileceğimiz bir hasta yok. Ama belli riskleri olan hasta grupları var. İyileşmesi zor olan gruplar var. Bunlar şeker hastalıkları gibi hastalıklar. Sigara kullanan hastalara da bir şekilde bu tedavi yapılabiliyor ama diğer hastalara göre daha geç iyileşiyorlar. Bu gruplar da risk çok yüksek diyebiliriz. Cerrahi başarı ve kullanılan malzemenin yanında hasta bakımı ve operasyon sonrası davranışlar çok önemli. Panik atak rahatsızlıkları olan hastalar kaygıları yüksek hastalardır ama birçok diş tedavisi sorunsuz yapılabilir.”

SÜT DİŞLERİNE DİKKAT

Sarıkaya, erişkinlerde diş bakımlarını aktardıktan sonra çocuk diş bakımına da değinerek, “Bilinenin aksine çocuklarda ilk dişlenme döneminden itibaren diş bakımlarının başlaması gerekir. Süt dişleri tamamlandığında çocukları ilk diş muayenesine başlanılmalıdır. Bu yaştan itibaren çocuklarda diş bakımı başlar. Çocuklardaki bu dişler geçici dişler olsa da bakımı düzenli olarak yapılmalı. Süt dişleri dediğimiz dişler 11- 12 yaşına kadar kalacağı için hem çocuğun ağrı çekmemesi hem de genel sağlığa etki etmemek için düzenli bakımlarının yapılması gerekir. Çocuklarda diş bakımı yapılmayıp sağlıksız dişlerle sık sık boğaz enfeksiyonlarına ve ağız kokusu gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Her zaman dediğimiz gibi sağlıklı dişler sadece güzel gülmeye değil sağlıklı bir yaşama neden olur” şeklinde konuştu.

GEÇ KALINMAMALI

“Çocuklardaki ağız yapısının bozukluğunu gidermek adına düzenli kontrol ve takip önemli” diyerek uyarılarda bulunan Sarıkaya, “Aslında hekimler olarak biz tek tedavilerinin daimi dişleri çıktıktan sonra 12 yaş civarı yapıyoruz. Ama bazen karşımıza çıkan iskelet bozuklukları dediğimiz üst ya da alt çenenin öne gelmesi gibi durumları erken yaşta teşhis edip tedavi etmek çok önemlidir. Bunun yaşı ise çocuklarda bazen 5 yaş bazende 6 yaş oluyor. Erken dönemde yapılan tedaviler dava çok maliyetli ve kapsamlı ortopedik operasyonların önüne geçer. Çocuklarda diş sağlığı açısından bakılınca kalsiyum destekli beslenmeye önem verilmeli. Doğru beslenmenin yanı sıra çocuklarda yanlış beslenmelerden kesinlikle kaçınılmalı. Paketli gıdalardan ve buna benzer gıdalardan kesinlikle uzak durulmalı” dedi.

İŞİN EHLİNE SORUN

Ağız ve diş sağlığı hakkında sorularımızı cevaplayan Diş Hekimi Uzman Dt. Canan Sarıkaya, son olarak hastaları sağlık hakkındaki sorularını ehline danışılması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Hastaların internetten her gördüğüne inanmaması gerekir. Özellikle sağlık konusunda sadece uzmanına danışılmalı. Ortamda ciddi bir şekilde bilgi kirliliği var. Her iş ehline bırakılmalı. Sorun hangi bölümse o bölümün uzmanına sorular sorulmalı ve tedavi olunmalı. Sağlık söz konusu olduğunda kulaktan dolma bilgiler hastalara daha çok zarar verebilir. Ağız ve diş sağlığında düzenli kontrol ve geç kalınmamak çok önemli. Bunun yanında mutlaka günlük bakımları yapmalıyız. Bakımı aksatmak sorunları büyütür. Sağlıklı bir ağız sağlığın başlangıcıdır. Sağlıklı ağız ve diş yapısı genel sağlımızı da korur.”

Faruk Gökyurt- İLKSAYFA-