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AGROTEC 2022 başladı

Tarım Sektörü AGROTEC 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı’nda buluştu. Uluslararası Tarım Fuarını bu sene tekrar Gölbaşı’nda düzenlediklerini açıklayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı hak ettiği yere gelecek" dedi.
AGROTEC 2022 başladı

AGROTEC 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı başladı. 2021 yılında söz verip yaptıkları Uluslararası Tarım Fuarını bu sene tekrar Gölbaşı’nda düzenlediklerini açıklayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı hak ettiği yere gelecek.” dedi.

18 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK 

Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine uzanan coğrafyanın, en büyük buluşma noktası AGROTEC 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı, 18 Eylül’e kadar sürecek. Açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açan fuara yerli ve yabancı pek çok katılımcıyı bir araya geldi. 

ÜRÜNLER YERİNİ ALDI 

AGROTEC 2022’de Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini aldı. 

Hedeflerinin 100 bin kişiyi Gölbaşı’nda ağırlamak olduğunu belirten Başkan Şimşek, bu sayede Ankara’nın ve Gölbaşı’nın ekonomisine katkı yapılacağını vurguladı. Gelen turistlerin Gölbaşı’nın güzelliklerini görmelerini amaçladıklarını anlatan Şimşek, “Ankara’yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR DÜZENLENECEK 

Gölbaşı Belediyesi, ödüllü Höşmerim, süt sağım, en iyi elma ve domates yetiştiriciliği yarışmaları düzenleyecek. Yarışmalarda ilk üçe girenlere ödüller verilecek. 

Cengiz Toksatı/ İlksayfa 
 

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