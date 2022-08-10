Ahi Kültürü ile bezeli ticaret merkezi: Ankara Kalesi 

Kale Esnafı Erkan Kaptan ile konuştuk. Kaptan, “Ankara Kalesi yüzyıllar boyunca ticarete ev sahipliği yapmış Ahi Kültürü ile bütünleşen bir mekân olmuştur” dedi.

Tarih boyunca Anadolu’nun ticaret merkezlerinden birisi olan Ankara Kalesi’nde işlerin artık eskisi gibi olmadığından yakınılıyor. Neredeyse iki yılı aşkın süredir yaşanan korana pandemisi değişen alışveriş alışkanlıkları, değişen sosyal etkinlik alışkanlıkları ve yaşadığımız ekonomik daralma vatandaşları daha az para harcamaya yönlendirdi. Ziyaretçi sayısının azalması ile zor günler yaşayan kale esnafı turizm ve ticari gelir açısından eski günlerine dönmek istiyor.

Ankara Kalesi’nde kafe işletmeciliği yapan Erkan Kaplan dünden bugüne Ankara Kalesi’nin sorunlarını gazetemize anlattı. Kaptan, turistleri şehir merkezinden Kaleye ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin servislerinin yeterli olmadığını iddia ederek servislerin vatandaş tarafından tanınmadığını durakların bilinmediği ve yeteri kadar tanıtımının yapılmadığını vurguladı.

Kalede var olan otopark sorununa da dikkat çeken Kaptan, ziyaretçi azlığından dükkânların geç açılıp erken kapandığını vurgulayarak esnafa sitemde bulundu. Kaptan, “Dükkânlar geç açılıp erken kapandığında insanlar bir gelir ikinciye gelmez esnaf arkadaşların Ahi Kültürünce çalışmaları gerektiğini söyleyerek burası bir sit alanı turizm semti burada var olan sorunların giderilmesi için ilgili bütün kurumların ortaklaşa uyum içinde çalışması gerekir” dedi.

“ANKARA KALESİ’NDE TİCARET OLMALI”

Kaptan, “Kale yüz yıllar boyunca ticarete ev sahipliği yapmış Ahi Kültürü ile bütünleşen bir mekân olmuştur. Ahi Kültürünü yeniden burada canlandırmak lazım Ahi Kültürü Kale esnafı için çok önemli. Siz isterseniz dünyanın en güzel işlerini yapın bu insanlara gösteremedikten oradan kendine katkı ve gelir sağlayamadıktan sonra yaptığınız işin hiçbir anlamı yoktur. Onun için biz Ankara Kalesine çok şey yaptık sözleri beni ikna etmiyor. Bu yapılan işlerin artık kazanımlarını sağlamak gerekir. Hafta sonları öğlen saatlerine kadar bazı dükkânlar kapalı duruyor. İnsanlar buraya neden gelsin ki? Trafik sorunu çözülememiş, otopark sorunu çözülememiş, güvenlik sorunu var görünüyor. Bu sorunların hepsinin çözülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ŞİKÂYETLER BİZE İLETİLİYOR”

Ankara Kalesi’nin ulaşım sorununa dikkat çeken Kaptan, “Yaklaşık bir iki yıldır Ankara Kalesi’ne ziyaretçiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından servisler kalkıyor. Bu servisler Ankara Kale’sinden Ulus Metro istasyonuna giden servisler var. Biz esnaf olarak bu servislerden birçok kişinin faydalanamadığını düşünüyoruz. Bu konuda çokça şikâyet bize iletiliyor. Saatleri açısından sıkıntı yaşandığı söyleniyor. İnsanların birçoğu bu araçların Ankara Kalesi’ne servis amaçlı olduğunu bilmiyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ SERVİS DURAKLARINI BİLMİYOR”

Kaptan, “Daha önce bununla ilgili gerekli makamlara bilgiler verdik. Konu ile alakalı ilgileneceklerini söylediler fakat çok da değişen bir şey olmadı. Bu araçlardan Kale esnafına gelecek müşterilerin yararlanması çok önemli. Kaleyi gezmek isteyen vatandaş araçların duraklarını bilmiyor. Araçların durağı Ulus Metrosunun çıkışında oradan aldıkları misafirleri hisar kapısına kadar getiriyorlar. Kaleye turist taşıyan araçların daha görünür daha fazla verim alınabilir hale gelmesini esnaf olarak dikkate alıyoruz” şeklinde konuşarak servis araçlarının tanıtımının yapılması önerisinde bulundu.

“BU DURUM ESNAFI ÇOK ÜZÜYOR”

Kaptan, “Ankara Kalesi’nde hafta sonları öğlene kadar birkaç kafenin dışında dükkânların kapalı olduğunu görüyoruz. Ankara halkı hafta sonu burayı gezip görmek istiyor. Kalede turistlerin ayağı koyun pazarı sokağa alıştı. Can sokağın trafik akışı ve durumu yüzünden turistler başka yollar aramaya başladı. Bu nedenle tüm Ankara Kalesi için söylersek Cumartesi ve Pazar günleri Kalede terkedilmiş bir köy havası var. Bu durum esnafı çok üzüyor. Yerli yabancı turistlerimiz istediklerini bulamıyor. Dükkânlar kapalı olduğu için alışverişlerini yapamıyorlar” diyerek esnafa dükkânlarını açma çağrısında bulundu.

“SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

Ankara Kalesi sorunları anlatan Kale esnafı Erkan Kaptan, son olarak şu ifadeleri kullandı, “Dükkânların kapalı olması hafta içi akşam 5 ten sonra kapatılıyor olması büyük bir sorun oluyor. Ankara Kalesi bu anlamda hak ettiği değeri bulmuyor. Bence sabaha kadar açık insanların canının sıkıldığında gönül rahatlığıyla akın akın gelebilecekleri günün her saatinde Ankara Kalesinde Kaleye değer katan etkinliklerin yapılması insanların ilgisini çekecek küçük ya da büyük aktivitelerin olması bizim için çok önemli. Bu anlamada baktığımızda Ankara Kalesinin hak ettiği değerinin bulamadığını düşünüyorum. Ankara Kalesi’nin tanıtımı için kurumların ortaklaşa çalışmalar yaparak bu sorunların çözülmesini istiyoruz.”

Faruk Gökyurt\ ilk sayfa

