AHİD Başkanı Yaman: Siyaset üstüyüz

Gazetemize konuşan AHİD Dernek Başkanı Hilmi Yaman, “Ankara hoşgörü şehri. Bizler STK’lar olarak uzlaşı kültürünü sergiliyoruz. Tüm STK’lar siyaset üstü olmalı, biz siyaset üstü olduğumuzu kanıtladık. Bu yüzden teveccüh görüyoruz” dedi.

Başkent Yenimahalle’de Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği, bu yıl altıncısı düzenlenen aşure ikramında bir araya geldi. Ankaralılar tarafından büyük ilgiyle karşılanan programın açılış konuşmasını Dernek Başkanı Hilmi Yaman yaptı. Yaman, “Ankara hoşgörü şehri. Bizler bugün burada uzlaşı kültürünü sergiliyoruz. Tüm siyasi partilerden, sendikalardan, derneklerden katılımcılar, gençlerimiz, çocuklarımız, engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. STK olarak siyaset üstü olduğumuzu kanıtladık. Ankara sizin eviniz, evinize hoş geldiniz” dedi.

BİRLİK, BERABERLİK VE PAYLAŞMA AYI

Başkan Yaman, “AHİD olarak her birimiz Ankara’ya hizmet ediyoruz. Ankara’da yaşıyoruz. Dolayısıyla burası sizin eviniz. Evinize hoş geldiniz. Muharrem ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşuremizi siz değerli hemşerilerimizle paylaşmak için buradayız. Bu vesileyle dayanışma ve yardımlaşmanın verdiği güçle bir arada olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Aşuremiz hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

UZLAŞI KÜLTÜRÜ

AHİD tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen geleneksel aşure programının muharrem ayına uygun olduğunu ifade eden Yaman, “Hacı Bayram Veli Hz. ile Augustus Tapınağı’nın aynı yerde olması Ankara’nın hoşgörü şehri olduğunu simgeliyor. Biz de bugün burada uzlaşı kültürünü sergiliyoruz. Tüm siyasi partilerden, sendikalardan, derneklerden katılımcılar, gençlerimiz, çocuklarımız, engelli kardeşlerimizle bugün burada bir araya geldik. Güzel bir aşure günü gerçekleştirdik. Çocuklarımızın kalbine bir mutluluk, yüzlerine bir tebessüm bırakabildiysek, gelen insanları buradan mutlu ayırabildiysek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

“SİYASET ÜSTÜ OLDUĞUMUZU KANITLADIK”

Yaman, bütün partileri, bütün görüşten insanları bir çatı altında toplamayı şu şekilde değerlendirdi; “Ben hep şunun altını çizerek konuşuyorum. Ankara hoşgörü şehri ve sivil toplum kuruluşları da siyaset üstü olmalı. Dolayısıyla biz AHİD olarak bunu başardık. Siyaset üstü olduğumuzu kanıtladık. Onun için herkes bize inanarak, güvenerek, STK olduğumuzu bilerek geliyor.”

AKÜLÜ ARABA VE ÇEŞİTLİ HEDİYELER

Selamlama ve konuşmaların ardından aşure dağıtımı yapıldı. Program sonunda Dernek Genel Başkanı Hilmi yaman ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş tarafından Başkent’in birçok ilçesinden gelen çocuklara kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediye paketleri verilirken, engelli bir vatandaşa ise akülü araç hediye edildi.

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