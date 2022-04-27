AHİD üyeleri iftar programında buluştu

AHİD üyeleri iftar programında bir araya geldi. Birçok siyasi ve bürokratın katıldığı programda söz alan Dernek Başkanı Hilmi Yaman, “Sizlerle beraber olmak, selamlaşabilmek, kucaklaşabilmek çok güzel. Bir arada olmayı özlemişiz” dedi.

Ankaralılar Derneği (AHİD) üyeleri Yenimahalle’de iftar programında buluştu. Programa AHİD Başkanı Hilmi Yaman, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ak Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve çok sayıda bürokrat katıldı.

“BİR ARADA OLMAYI ÖZLEMİŞİZ”

Programda söz alan AHİD Başkanı Hilmi Yaman pandemiden dolayı uzun bir süre bir araya gelemediklerini belirterek, bir arada iftar yapmayı özlediklerini kaydetti. Yaman, “Bir arada olmayı özlemişiz. Rabbim bizlere bir daha pandemi gibi sıkıntılar yaşatmasın. Sizlerle beraber olmak, selamlaşabilmek, kucaklaşabilmek çok güzel. Bu süreçte hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“SOFRALARA MİSAFİR OLUYORUZ”

Yaman sözlerini şöyle sürdürdü, “Ramazan rahmet ve mağfiret ayı, Ramazan’da örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek için gayret gösteriyoruz. Biz AHİD olarak bu süreçte hemşehrilerimizin kapılarını çalarak ziyaret ediyor, sofralarına misafir oluyoruz. Ramazan ayına bizleri eriştiren Rabbim Ramazan Bayramı’na da bizleri eriştirsin. Bu ayın feyzinden bereketinden istifade etmiş olarak bu ayı uğurlamış olalım.”

“SİZLERİN HİZMETKÂRIYIZ”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik, beraberlik, sevgi ve dostluğun ayı olduğunu vurgulayarak, bu ay da kırgınlıkların olmamasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, “Bu ayda küslük ve kırgınlıklar olmaz. Bu sofralar Halil İbrahim sofralarıdır. Soframızdaki bir dilim ekmeğimizi birlikte paylaşıyorsak, birbirimize karşı dostluk ve sevgiyi de eksik etmeyelim. Biz sizlerin hizmetkârıyız. Ankara’ya hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Ankaralılar olarak bir arada olmanın bir ayrıcalık olduğuna değinerek, Ramazan ayında birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine değindi.

“SAHİPLİK DUYGUMUZU ARTIRMALIYIZ”

Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, “Bugün güzel hemşehrilerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Ankara’da yaşayanların Ankara’ya yönelik sahiplik duygularını artırmaları gerekiyor. Ankaramızın böyle bir eksikliği var. Sadece doğduğumuz ve doyduğumuz yere değil bulunduğumuz yere de sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Ankara’da yaşayanlar aidiyet duygularını artırmalı, bulundukları yere de sahip çıkmalı” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA