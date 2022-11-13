  • BIST 4.455,53
  • Altın 1052.413
  • Dolar 18.5232
  • Euro 19.1493
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Aile içi şiddetten etkilenen çocuklar uygulayıcısı oluyor

Aile danışmanı Ziyne Özay aile içi şiddetin özellikle çocukları etkilediğini söyledi. Özay, “Aile içerisinde şiddete maruz kalmış bir çocuk büyüdüğünde şiddet uygulayan eş ve ebeveyne dönüşmektedir” diyerek tehlikeye dikkat çekti.
Aile içi şiddetten etkilenen çocuklar uygulayıcısı oluyor

Şiddet olaylarına her geçen gün yenisinin eklendiği şu günlerde sosyolog ve aile danışmanı Ziyne Özay ile ‘aile içi şiddeti’ konuştuk. Özay, aile içi şiddette en çok zarar gören bireylerin kadın ve çocuklar olduğuna dikkat çekti. Güvenlik, korku, utanma gibi nedenlerden dolayı aile içi şiddet çoğunlukla bildirilmediğini söyledi. Çocuk yaşlarda maruz kalınan aile içi şiddetin çocuklarda kapanmayan yaralar açıldığını belirterek Çocukluk döneminde aile içerisinde şiddet görmüş çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu yaşanmakta ve yetişkin döneminde şiddete eğilimlerinde artış görülmektedir uyarısında bulundu.  

img-20221112-wa0003.jpg

 ÇOĞUNLUKLA BİLDİRİLMİYOR 

Aile danışmanı Ziyne Özay, “Şiddet, fiziki güç ve baskı uygulayarak, kişinin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan durumlardır” sözleri ile şiddetin tanımını yaptı. Özay; “Aile içi şiddet, aynı evde yaşayan bireylerden birisinin diğer aile üyelerine yönelik sözlü şiddet, fiziki şiddet, cinsel şiddet, toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddet gibi kişiyi isteği dışında davranmaya zorlayan tutumlardır. Aile içi şiddetin yaygınlığı üst boyutlara ulaşmış ve bazı insanlar tarafından kabul görülmüş durumdadır. Aile içi şiddet birçok durumda şiddete maruz kalma riskinin fazla olduğu toplumlarda sosyal açıdan normal kabul edilmektedir. Güvenlik, korku, utanma gibi nedenlerden dolayı aile içi şiddet çoğunlukla bildirilmemektedir” ifadelerini kullandı.

12412412412412.jpg

 ŞİDDET EĞİLİMİ ARTIYOR 

“Şiddet insanların yaşantılarında zor ve unutulmayacak yaralar açar” uyarısını yapan Özay, “Aile içerisinde yapılan şiddet aile ortamında güvensiz ve korku dolu bir yaşamın oluşmasına neden olur. Şiddet en çok kadınlara ve çocuklara yönelik yapılmaktadır. Bazı kişiler şiddeti güç göstergesi olarak algılamakta ve saygı göreceğini düşünmektedir. Çocukluk döneminde aile içerisinde şiddet görmüş çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu yaşanmakta ve yetişkin döneminde şiddete eğilimlerinde artış görülmektedir” dedi.  

  ŞİDDET MADDEYE YAKINLAŞTIRIR 

Özay, “Şiddet çocukluk döneminde öğrenilebilen davranış şekli haline geliyor. Aile içerisinde şiddete maruz kalmış bir çocuk büyüdüğünde şiddet uygulayan eş, anne ve babalara dönüşmektedir. Şiddet gören çocuk izole bir yaşama terkedilip toplumsal çevreden uzaklaştırılması sağlanıyor. Aile içerisinde şiddet görmüş çocuklarda ergenlik döneminde madde ve alkol kullanımı, intihar, panik bozukluk, kişilik bozukluğu gözlenmektedir. Aile içerisinde sürekli şiddet görmesi sonucu öfkenin bastırılması bu kişilerde ağır depresyona sebep olmakta ve zaman içerisinde şiddete dönüşmektedir” şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_09372e38bbf39fab35af92cab0b238b8.jpg

 CEZALAR CAYDIRICI OLMALI 

Aile içi şiddetin çocuklarda açtığı sorunları dile getiren sosyolog ve aile danışmanı Ziyne Özay son olarak şu uyarılarda bulundu, “Son dönemlerde aile içerisinde yaşanan şiddet boşanmalara aile birliğinin bozulmasına ve ölümlere neden olmaktadır.  Kadına ve çocuklara yönelik uygulanan şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı artan ölümler için koruyucu yöntemler geliştirilmeli verilen cezalar caydırıcı olmalıdır.”

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Su Kesintisi 13 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ13 Kasım 2022 Pazar 09:29
  • Ankara hava durumu 13 Kasım 202213 Kasım 2022 Pazar 09:25
  • Hattat Ali İhsan Sakal: "Kötü aletten iyi iş çıkmaz"12 Kasım 2022 Cumartesi 04:35
  • Çorba ikramı vatandaşın içini ısıtıyor12 Kasım 2022 Cumartesi 04:26
  • Ressam Akünver yerli ve milli otomobil TOGG’un kara kalem çalışmasını yaptı12 Kasım 2022 Cumartesi 04:18
  • 2022 KPSS Ön Lisans branş sıralaması nedir, nerden öğrenilir?11 Kasım 2022 Cuma 16:17
  • Adalet Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zamana kadar başvuru yapabilirim, başvuru ücreti ne kadar?11 Kasım 2022 Cuma 13:58
  • EGO Modern Otobüs Durakları ne zaman yapılacak, özellikleri ne, avantajları neler?11 Kasım 2022 Cuma 13:37
  • AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan Türkiye Yüzyılı toplantısı11 Kasım 2022 Cuma 04:41
  • Elmadağlı: Devlet destekli krediler esnafı mutlu ediyor11 Kasım 2022 Cuma 04:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti