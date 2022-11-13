Aile içi şiddetten etkilenen çocuklar uygulayıcısı oluyor

Aile danışmanı Ziyne Özay aile içi şiddetin özellikle çocukları etkilediğini söyledi. Özay, “Aile içerisinde şiddete maruz kalmış bir çocuk büyüdüğünde şiddet uygulayan eş ve ebeveyne dönüşmektedir” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Şiddet olaylarına her geçen gün yenisinin eklendiği şu günlerde sosyolog ve aile danışmanı Ziyne Özay ile ‘aile içi şiddeti’ konuştuk. Özay, aile içi şiddette en çok zarar gören bireylerin kadın ve çocuklar olduğuna dikkat çekti. Güvenlik, korku, utanma gibi nedenlerden dolayı aile içi şiddet çoğunlukla bildirilmediğini söyledi. Çocuk yaşlarda maruz kalınan aile içi şiddetin çocuklarda kapanmayan yaralar açıldığını belirterek “Çocukluk döneminde aile içerisinde şiddet görmüş çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu yaşanmakta ve yetişkin döneminde şiddete eğilimlerinde artış görülmektedir” uyarısında bulundu.

ÇOĞUNLUKLA BİLDİRİLMİYOR

Aile danışmanı Ziyne Özay, “Şiddet, fiziki güç ve baskı uygulayarak, kişinin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan durumlardır” sözleri ile şiddetin tanımını yaptı. Özay; “Aile içi şiddet, aynı evde yaşayan bireylerden birisinin diğer aile üyelerine yönelik sözlü şiddet, fiziki şiddet, cinsel şiddet, toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddet gibi kişiyi isteği dışında davranmaya zorlayan tutumlardır. Aile içi şiddetin yaygınlığı üst boyutlara ulaşmış ve bazı insanlar tarafından kabul görülmüş durumdadır. Aile içi şiddet birçok durumda şiddete maruz kalma riskinin fazla olduğu toplumlarda sosyal açıdan normal kabul edilmektedir. Güvenlik, korku, utanma gibi nedenlerden dolayı aile içi şiddet çoğunlukla bildirilmemektedir” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET EĞİLİMİ ARTIYOR

“Şiddet insanların yaşantılarında zor ve unutulmayacak yaralar açar” uyarısını yapan Özay, “Aile içerisinde yapılan şiddet aile ortamında güvensiz ve korku dolu bir yaşamın oluşmasına neden olur. Şiddet en çok kadınlara ve çocuklara yönelik yapılmaktadır. Bazı kişiler şiddeti güç göstergesi olarak algılamakta ve saygı göreceğini düşünmektedir. Çocukluk döneminde aile içerisinde şiddet görmüş çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu yaşanmakta ve yetişkin döneminde şiddete eğilimlerinde artış görülmektedir” dedi.

ŞİDDET MADDEYE YAKINLAŞTIRIR

Özay, “Şiddet çocukluk döneminde öğrenilebilen davranış şekli haline geliyor. Aile içerisinde şiddete maruz kalmış bir çocuk büyüdüğünde şiddet uygulayan eş, anne ve babalara dönüşmektedir. Şiddet gören çocuk izole bir yaşama terkedilip toplumsal çevreden uzaklaştırılması sağlanıyor. Aile içerisinde şiddet görmüş çocuklarda ergenlik döneminde madde ve alkol kullanımı, intihar, panik bozukluk, kişilik bozukluğu gözlenmektedir. Aile içerisinde sürekli şiddet görmesi sonucu öfkenin bastırılması bu kişilerde ağır depresyona sebep olmakta ve zaman içerisinde şiddete dönüşmektedir” şeklinde konuştu.

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI

Aile içi şiddetin çocuklarda açtığı sorunları dile getiren sosyolog ve aile danışmanı Ziyne Özay son olarak şu uyarılarda bulundu, “Son dönemlerde aile içerisinde yaşanan şiddet boşanmalara aile birliğinin bozulmasına ve ölümlere neden olmaktadır. Kadına ve çocuklara yönelik uygulanan şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı artan ölümler için koruyucu yöntemler geliştirilmeli verilen cezalar caydırıcı olmalıdır.”

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA