AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Güngör'den 28 Şubat açıklaması: "Kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, 28 Şubat zihniyetinin bazı mahfillerde hala diriliğini koruduğunu bildirerek, devletin çalışmalarına rağmen darbe zihniyetinin söylemlerinin, eylemlerinin kabuk bağlayan yaralarını kanattığını söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 25. yıldönümüne ilişkin basın açıklaması yaptı. İl Başkanlığında yapılan açıklamada Güngör, “25. yılını geride bırakan ve 'post-modern' darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir.

Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir” dedi.

EN FAZLA MAĞDUR: KADINLAR VE KIZLAR

28 Şubat darbesi ile milyonlarca insanın hayatının karartıldığını kaydeden Güngör, "Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır" diye konuştu.

HALA DİRİLİĞİNİ KORUYOR

Güngör, 28 Şubat zihniyetinin bazı mahfillerde hala diriliğini koruduğunu ifade ederek, “28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır” sözlerini kullandı.

MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Vesayetçi zihniyetle AK Parti olarak mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Güngör, şunları aktardı: "28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve Milli İrade’ye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA