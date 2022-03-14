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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan "Z" kuşağı açıklaması

Yeni jenerasyona “Z” kuşağı denilmesinin uygun olmadığını belirten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Bizim inançlı gençlerimiz alfabenin son harfi olamaz. Ancak ‘Elif’ kuşağı olur, alfabenin başı olur. ‘Elif’ gibi de dimdik durur” dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan "Z" kuşağı açıklaması

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, genç nesle “Z” kuşağı denilmesini uygun bulmadıklarını söyleyerek, Müslüman gençlerin alfabenin son harfi “Z” kuşağı değil ancak alfabenin ilk harfi olan “Elif” kuşağı olacağını söyledi. Anadolu gençlerinin vatanına ve milletine bağlı inançlı gençlik olduğuna işaret eden Özcan, “Bizim gençlerimiz ‘Elif’ kuşağı olur, alfabenin başı olur, ‘Elif’ gibi de dimdik durur. Alfabenin son harfi olamaz” dedi.

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ALFABENİN SON HARFİ OLAMAZ
Hakan Han Özcan katıldığı bir televizyon programında yeni nesil gençlere “Z” kuşağı tabirinin kullanılmasının uygun olmadığını savunarak, vatanına ve milletine bağlı gençliğin tabiri alfabenin son harfi olamayacağını söyledi. Özcan, “Bizim Müslüman gençlerimiz, Anadolu gençlerimiz, inançlı gençlerimiz alfabenin son harfi olamaz. Bizim gençlerimiz “Elif” kuşağı olur, alfabenin başı olur, “Elif” gibi de dimdik durur” ifadelerini kullandı.

“ELİF” GİBİ DİMDİK DURUR
Özcan, “Bizim gençlerimiz vatanı ve milleti için çalışır. Yaşlısından engellisinin tüm kesim için Allah rızası için çalışır. Üretir ve tüm donanıma sahip olur. Bu neticeyle de Allah’ın izniyle de güzel işler yapar. Bizim bu gençlerimiz İHA ve SİHA’ları havalandırıyor.  Türkiye’de yapılan büyük işleri bu gençlik yapıyor. Kendi gemilerimizle kendi genç mühendislerimizle gaz, petrol araması yapıyoruz. Başkalarının okumasıyla bu işleri yapmıyoruz. Elif kuşağı gençlerimiz büyük işler yapıyor” dedi. 

EĞİTİM HAYATINA SIKI SIKI SARILIN 
Gençlerin yapılan algılara ve yalanlara bakmadan eğitim hayatına sıkı sıkı sarılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Özcan, “Yapılan yalan ve iftiralara aldırış etmeden eğitimle kendimizi donatacağız. Her konuya vakıf olacağız. Karşımızda hilal düşmanlığı var. Haçın hilale karşı bir savaşı var. Bizler hilalin tarafı olacağız. Allah’ın izniyle de bu işleri başaracağız” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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