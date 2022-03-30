AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız görevinden ayrıldı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, iki yıldır yürüttüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ile yapılan istişareler neticesinde alınan kararla iki yılı aşkındır yürüttüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

GÖREVİMİ İFA ETMENİN HUZURU İÇERİSİNDEYİM

Yıldız sürpriz istifayla ilgili yaptığı yazılı bir açıklamasında AK Parti teşkilatına teşekkür ederek özetle şunları söyledi: “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde almış oldukları karar gereği 2 yılı aşkın süredir büyük bir onur, gurur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Gençlik Kolları teşkilatımızda yaklaşık 11 yıldır aralıksız bir şekilde; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 30 Ocak 2020 tarihinde atandığım AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı dahil olmak üzere, yapmış olduğum her bir görevi özveri ve gayretle ifa etmenin huzuru içerisindeyim. Sıfatlar geçicidir, aslolan davamızdır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-