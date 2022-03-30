  • BIST 2.230,15
  • Altın 909.462
  • Dolar 14.6497
  • Euro 16.3636
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız görevinden ayrıldı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, iki yıldır yürüttüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. 
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız görevinden ayrıldı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ile yapılan istişareler neticesinde alınan kararla iki yılı aşkındır yürüttüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. 

burak-yildiz-001.jpg

GÖREVİMİ İFA ETMENİN HUZURU İÇERİSİNDEYİM
Yıldız sürpriz istifayla ilgili yaptığı yazılı bir açıklamasında AK Parti teşkilatına teşekkür ederek özetle şunları söyledi: “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde almış oldukları karar gereği 2 yılı aşkın süredir büyük bir onur, gurur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Gençlik Kolları teşkilatımızda yaklaşık 11 yıldır aralıksız bir şekilde; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 30 Ocak 2020 tarihinde atandığım AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı dahil olmak üzere, yapmış olduğum her bir görevi özveri ve gayretle ifa etmenin huzuru içerisindeyim. Sıfatlar geçicidir, aslolan davamızdır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 30 Mart 202230 Mart 2022 Çarşamba 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 30 Mart 2022 - ASKİ30 Mart 2022 Çarşamba 10:25
  • Su Kesintisi 30 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ30 Mart 2022 Çarşamba 10:24
  • Mamak Hürel Mahallesi’ndeki internet sorunu çözüldü30 Mart 2022 Çarşamba 05:05
  • Allah Fırsatçılara Fırsat Vermesin30 Mart 2022 Çarşamba 04:04
  • ANGİAD’da Ertuğrul Onat dönemi başladı30 Mart 2022 Çarşamba 03:03
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi30 Mart 2022 Çarşamba 02:30
  • Yeni umutlar30 Mart 2022 Çarşamba 02:02
  • Titiz kuaför Keyvan'dan her müşterisi için ayrı ayrı hizmet30 Mart 2022 Çarşamba 01:01
  • Süt üreticiler zorda: "Dayanacak gücümüz kalmadı"29 Mart 2022 Salı 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti